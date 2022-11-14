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陸企兆易 殺進車用MCU 強化產能 威脅台廠

記者李孟珊／綜合報導
編碼型快閃記憶體龍頭兆易創新開發出首款車用微控制器。(取材自微博)
編碼型快閃記憶體龍頭兆易創新開發出首款車用微控制器。(取材自微博)

中國大陸編碼型快閃記憶體（NOR Flash）龍頭兆易創新擴大半導體能量，進軍當紅的微控制器（MCU）領域開花結果，開發出首款車用MCU，槓上華新麗華集團旗下新唐。

兆易創新是中國記憶體業新秀，研調機構IC Insights報告指出，全球NOR Flash市場由華邦、旺宏、兆易創新三家廠商主導，以華邦市占率35%居冠，旺宏取得33%的份額，兆易創新以市占率23.2%排名第三。兆易創新進軍車用MCU報捷，象徵該公司從消費性、工業跨入車用領域。

法人指出，車用MCU堪稱車輛的大腦，過往由德儀、恩智浦、瑞薩等國際大廠寡占，台廠僅華新麗華集團旗下新唐有所成就，兆易創新跨足車用MCU後，象徵紅潮在半導體勢力進一步擴大，威脅台廠。

業界指出，先前兆易創新在NOR Flash市場大發威，並以價格戰搶單，打亂市場秩序，讓華邦、旺宏等台廠吃到苦頭，如今兆易創新成功跨足車用MCU領域，恐將掀起新一波風暴

兆易創新看好5G、AI與物聯網等新技術帶動下，MCU作為關鍵零組件，後市爆發力強，因此在數年前就開始布局，不僅是中國第一家推出32位元MCU的業者，還於業界率先建立起成熟完善的MCU生態系統，初期鎖定消費性電子應用。

隨著兆易創新在MCU能量逐步強大，公司乘勝追擊，宣布完成旗下首款基於Cortex M33的「GD32A503」系列車規級MCU，進入車用MCU市場。

兆易創新公開說明，GD32A503系列MCU可用於多種車用場景，包括車身控制系統、車用照明系統和電機電源系統等，再加上儀表板、車載影音和智慧座艙，供應了四種封裝、十個型號的產品，顯現出兆易創新強化車用MCU的野心和企圖。

另外，媒體報導點出，兆易創新在MCU產品上，目前工業應用占比高達50%，公司看好在經過一波的去化庫存後，工業領域依舊是非常看好的市場，同時擴大觸角切入汽車應用，強化半導體量能。

綜觀整體MCU市場，IC Insights公布2021年全球前十大MCU廠，前三名分別為恩智浦、Microchip、瑞薩等，台廠僅新唐一家入列。

新唐近期難逃半導體庫存調整衝擊，公司日前於法說會上坦言，由於整體總體經濟不確定性，對本季營運保守，營收季減幅會大於上季的7%，預期PC、消費性電子通路的庫存會持續調整，惟車用產品成長力道仍在，加上自家供應持續改善，相關業績可望維持穩健成長。

營收 風暴 汽車

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