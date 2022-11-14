小米計畫推出新車 槓上特斯拉 價格可能壓到1.4萬美元

小米汽車正在計劃與中國幾家汽車品牌進行合作共同推出一款車型。圖為小米董事長雷軍展示小米自動駕駛汽車測試情況。(取材自微博)

小米汽車 成立至今一年多，集微網報導，有業內人士透露，小米汽車正在計畫與中國幾家汽車品牌進行合作，或許在不久後共同推出一款車型，在許多硬體配置上都直接對標特斯拉 ，價格卻更有吸引力，可能會壓到人民幣10萬元（約1.4萬美元）以內。

集微網報導，根據中國特斯拉官網的價格信息顯示，目前Model 3境內在售車型最低價為標配版，價格為人民幣26.59萬元（約3.7萬美元），該車型為後輪驅動，續航里程556公里，最高時速225公里/時，零百加速6.1秒。同款車型的高性能版本，售價更是上升到近人民幣35萬元（約4.9萬美元）。

兩者相比，業界所傳的這款合作車型可以稱得上是「白菜價」了，之所以有給出這個價格的可能性存在，或許還要結合小米集團在供應鏈方面的優勢。

行業人士指出，首先小米面對用戶群是有一定品牌效益，這是它的優勢之一；其次是該品牌在市場營銷方面很厲害，比許多傳統車企都好；最後就是對汽車產業鏈的深度滲透，也是小米造車的重要助力。

國金證券統計，截至2021年9月底，小米投資布局有關智慧汽車領域的企業達62家，其中智慧駕駛企業17家，智慧電動企業13家，智慧座艙企業6家，僅2021年新增投資的企業就多達22家。此外，在動力電池、光學雷達等領域也有小米投資的身影出現。

業內人士指出，雖然市面上主打性價比的車款並不少，但硬體能夠與特斯拉比肩的車型，價格都到不了人民幣10萬元的水平，「特斯拉在中國有工廠，加上中國對新能源汽車的各項補貼，用戶實際到手的價格是遠低於港台地區和一些境外國家的。」

雖然超高性價比的車型會有熟悉小米的用戶買單，但對於小米汽車來說，砸下人民幣100億元（約14.1萬美元）投資的目標顯然不止於此。

小米集團董事長雷軍今年8月11日在2022年度演講時曾表示，自動駕駛是汽車行業決勝的關鍵，因此小米將自動駕駛作為智慧電動汽車的第一個突破方向，目前小米自動駕駛第一期規畫是140輛測試車，將陸續在全國進行測試，目標是2024年進入行業第一營陣。

眼下距離雷軍口中的2024年，僅剩兩年左右時間，有供應商指出，對於現階段的小米汽車來說，談論附加功能有點為時過早。