我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

小米計畫推出新車 槓上特斯拉 價格可能壓到1.4萬美元

記者林宸誼／綜合報導
小米汽車正在計劃與中國幾家汽車品牌進行合作共同推出一款車型。圖為小米董事長雷軍展示小米自動駕駛汽車測試情況。(取材自微博)
小米汽車正在計劃與中國幾家汽車品牌進行合作共同推出一款車型。圖為小米董事長雷軍展示小米自動駕駛汽車測試情況。(取材自微博)

小米汽車成立至今一年多，集微網報導，有業內人士透露，小米汽車正在計畫與中國幾家汽車品牌進行合作，或許在不久後共同推出一款車型，在許多硬體配置上都直接對標特斯拉，價格卻更有吸引力，可能會壓到人民幣10萬元（約1.4萬美元）以內。

集微網報導，根據中國特斯拉官網的價格信息顯示，目前Model 3境內在售車型最低價為標配版，價格為人民幣26.59萬元（約3.7萬美元），該車型為後輪驅動，續航里程556公里，最高時速225公里/時，零百加速6.1秒。同款車型的高性能版本，售價更是上升到近人民幣35萬元（約4.9萬美元）。

兩者相比，業界所傳的這款合作車型可以稱得上是「白菜價」了，之所以有給出這個價格的可能性存在，或許還要結合小米集團在供應鏈方面的優勢。

行業人士指出，首先小米面對用戶群是有一定品牌效益，這是它的優勢之一；其次是該品牌在市場營銷方面很厲害，比許多傳統車企都好；最後就是對汽車產業鏈的深度滲透，也是小米造車的重要助力。

國金證券統計，截至2021年9月底，小米投資布局有關智慧汽車領域的企業達62家，其中智慧駕駛企業17家，智慧電動企業13家，智慧座艙企業6家，僅2021年新增投資的企業就多達22家。此外，在動力電池、光學雷達等領域也有小米投資的身影出現。

業內人士指出，雖然市面上主打性價比的車款並不少，但硬體能夠與特斯拉比肩的車型，價格都到不了人民幣10萬元的水平，「特斯拉在中國有工廠，加上中國對新能源汽車的各項補貼，用戶實際到手的價格是遠低於港台地區和一些境外國家的。」

雖然超高性價比的車型會有熟悉小米的用戶買單，但對於小米汽車來說，砸下人民幣100億元（約14.1萬美元）投資的目標顯然不止於此。

小米集團董事長雷軍今年8月11日在2022年度演講時曾表示，自動駕駛是汽車行業決勝的關鍵，因此小米將自動駕駛作為智慧電動汽車的第一個突破方向，目前小米自動駕駛第一期規畫是140輛測試車，將陸續在全國進行測試，目標是2024年進入行業第一營陣。

眼下距離雷軍口中的2024年，僅剩兩年左右時間，有供應商指出，對於現階段的小米汽車來說，談論附加功能有點為時過早。

小米 汽車 特斯拉

上一則

賣場停售經典產品有苦衷 喬氏超市、好市多：情勢使然不得已決定

下一則

陸企兆易 殺進車用MCU 強化產能 威脅台廠

延伸閱讀

內銷能自救？馬斯克旗下SpaceX 在他收購的推特買廣告

內銷能自救？馬斯克旗下SpaceX 在他收購的推特買廣告
世界晚報／猴子也好色？竟猛扯爆乳模特低胸上衣

世界晚報／猴子也好色？竟猛扯爆乳模特低胸上衣
馬斯克官司纏身 改以視訊參加G20商業峰會

馬斯克官司纏身 改以視訊參加G20商業峰會
剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

熱門新聞

知情人士透露，臉書母公司Meta正計劃本周展開大規模裁員，可能會是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。（美聯社）

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

2022-11-06 18:27
現年30歲的班克曼-佛瑞德一手草創全球第三大加密貨幣交易所FTX，財務風暴出現後，他的財富一天內就縮水近145億元。(路透)

30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

2022-11-11 21:12
馬斯克警告，推持有可能破產。圖為推特紐約辦公室前台接待區。（美聯社）

馬斯克警告推特有可能破產 更多高階主管離職

2022-11-10 19:17
10月消費者物價指數漲勢明顯減緩，整體與核心CPI升幅普遍下降，且都低於預估。(美聯社)

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

2022-11-10 11:20
美股10日掀起凌厲漲勢。數據卻顯示，當天搶短散戶不僅未共襄盛舉，還淨賣出破紀錄的26.5億美元。美聯社

美股掀凌厲漲勢 搶短散戶反潰逃 賣股規模創高

2022-11-12 16:19
推特傳出請求數十位員工回到公司上班。（路透）

推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉

2022-11-06 18:53

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助