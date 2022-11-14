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巴菲特減持比亞迪 出售獲利超過20倍

記者葉文義／綜合報導
股神巴菲特（Warren Buffett）再度減持大陸新能源汽車巨頭比亞迪股份。(新華網)【作者：葉文義，日期：2022-11-12，數位典藏序號：20221112133804349】
股神巴菲特（Warren Buffett）再度減持大陸新能源汽車巨頭比亞迪股份。(新華網)【作者：葉文義，日期：2022-11-12，數位典藏序號：20221112133804349】

股神巴菲特（Warren Buffett）再度減持中國新能源汽車巨頭比亞迪股份。據港交所披露數據，巴菲特旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）本月8日賣出578.25萬股比亞迪H股股份，交易均價為每股196.99港元，合計套現11.39億港元（約1.4億美元）。

統計顯示，截至目前巴菲特持有比亞迪股份已超14年，近幾個月密集減持，按照170港元的出售均價計算，出售獲利超過20倍。目前，波克夏海瑟威仍持有1.82億股比亞迪H股股份，持股比例降至16.62%。

自今年8月以來，波克夏海瑟威已多次減持比亞迪。11月4日，港交所網站披露，波克夏海瑟威在11月1日賣出329.7萬股比亞迪H股股份，交易均價為每股169.8657港元，套現5.6億港元（約7172萬美元），持股比例降至17.92％。

9月2日，港交所資料顯示，波克夏海瑟威於9月1日減持171.6萬股比亞迪股份H股，均價262.72港元，價值4.5億港元（約5763萬美元），剩餘持股數2.0714億股，持股比例從19.02％下調至18.87％。

8月30日，港交所網站顯示，波克夏海瑟威公司在8月24日出售了133萬股比亞迪H股，均價277.1016港元，套現3.69億港元（約4726萬美元），仍持有2.18719億股，占已發行的有投票權的比例降至19.92％。

比亞迪2022年半年報顯示，截至今年6月底，波克夏海瑟威持股數量仍為2.25億股。以此計算，波克夏海瑟威近幾個月已拋售比亞迪H股約4300萬股。

據悉，2008年9月29日，巴菲特旗下波克夏海瑟威斥資18億港元以每股8港元的價格，在港股認購比亞迪2.25億股股票。此後，巴菲特一直重倉著比亞迪，還曾出席過比亞迪的新車發布等活動，為比亞迪站台。

因此，波克夏海瑟威今年8月開始減持，曾引發過一輪比亞迪的股價大跌。

比亞迪2022年第3季財報顯示，今年第3季，該公司營收達人民幣1170.81億元（約166.2億美元），年增115.59％；淨利潤為人民幣57.16億元（約8.1億美元），年增350.26％。

銷量快報顯示，比亞迪10月共計銷售新能源乘用車21.75萬輛，年增171.89％，這也是比亞迪連續第2個月銷量突破20萬輛。今年1-10月，比亞迪新能源乘用車累計銷售139.28萬輛，年增長239.05％。

波克夏 巴菲特 營收

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