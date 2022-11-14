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台灣PC供應鏈看淡明年市況 出貨衰退估雙位數

記者吳凱中／綜合報導

個人電腦（PC）產業經歷今年第3季旺季不旺後，供應鏈不論品牌端、製造端皆看淡第4季表現，展望2023年，代工大廠廣達、英業達、和碩已釋出明年PC市場持續下滑的看法，品牌廠華碩則預估，PC產業衰退幅度將是高個位數、甚至雙位數。

PC供應鏈上周密集舉行法說會，包含廣達、英業達、和碩、華碩，品牌及代工端一致看淡PC產業市況，認為明年上半年不會好。

筆電代工龍頭廣達預估，第3季筆電出貨優於預期、季增逾25%，基期較高，加上季節性需求減緩，終端消費需求走弱，預估第4季筆電出貨將季減15-20%。

廣達財務長楊俊烈指出，預估今年NB出貨將年減兩成以內。由於企業和消費者支出趨於保守，預期明年PC市場持續下滑，但PC仍有剛性需求，將支撐整體市場規模維持在疫情前水準。

和碩共同執行長鄭光志分析，資訊產品受到後疫情時代、地緣政治及通膨等影響，消費力道下滑，造成下半年拉貨減緩，這趨勢將在明年持續一陣子。預計明年下半年市場狀況會較明朗。

英業達總經理巫永財指出，PC產業整體需求疲軟，預期英業達本季將受影響。至於明年，雖整體PC市場往下走，但英業達拿到較多新專案，主要是電競機種，因此看好英業達明年出貨量、營收將較今年小幅成長。

在品牌端方面，華碩財務長吳長榮指出，PC產業及全球總體經濟面臨的挑戰相對嚴峻，除今年第2季為相對低點，第4季產業需求預估季減、年減超過兩成，為整體產業今年第二個谷底。華碩預估第4季PC出貨將季減15%。

展望明年，華碩共同執行長胡書賓表示，大環境不景氣，企業縮減支出，產業上下游進行庫存調整，恐怕得持續相當時間，預期還要幾個季度調整。

胡書賓分析，相關負面因素影響至少到明年上半年，下半年還是得看大環境變化。整體而言，預估明年PC產業還是處於衰退狀況，衰退幅度預估是高個位數、甚至雙位數。

宏碁董事長陳俊聖則預估，PC產業市況明年中「觸底」、但非反彈，由於今年上半年出貨仍為高點，明年上半年預計出貨量將雙位數下滑。

疫情 供應鏈 營收

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