傳中國推16項房地產救助計畫 支持房市平穩發展

彭博資訊報導，中國當局將推出16項促進房地產市場平穩發展的措施。 （歐新社）

彭博資訊報導，中國監管部門據傳將祭出16項促進房地產 市場平穩發展的措施，對房市實施更全面的金融支持。這是監管部門房地產產業實施去槓桿整頓以來，在「房子是用來住、不是用來炒」的定位要求下，做出的最有力政策調整。

知情人士透露，中國央行和銀保監會最新公布金融支持房市平穩健康發展的16項措施，包括鼓勵金融機構和開發商自主協商，對於開發貸款 、信託貸款等融資 ，未來半年內到期的，可允許超出原規定展期一年；同時，支持各地合理確定當地個人房貸首付比例和貸款利率政策下限。

央行和銀保監會因非工作時間，暫未立即予以置評。

彭博資訊指出，這些政策轉變可能會緩解對中國經濟成長前景的兩大不利因素，並繼續推動市場上漲。過去幾個月中國政府密集推出一系列支持房地產的政策，包括調降房貸利率、敦促大型銀行在今年最後幾個月提供人民幣1兆元的融資，並通過政策性銀行提供特別貸款以確保房地產項目交付。

此外，中國銀行間市場交易商協會上周公告表示，將繼續推進並擴大民營企業債券融資支持工具，由央行再貸款提供資金支持，預計可支持約人民幣2,500億元的民營企業債券融資。此舉可以幫助地產商發行更多債券，並緩解流動性狀況。

最新通知中最大的政策變化之一是允許「暫時」放寬對開發商的銀行貸款限制。中國從2021年開始建立銀行業房地產貸款集中管理制度，意在遏制房地產市場泡沫、限制部分大型開發商槓桿水準。知情人士稱，當前不符合要求的銀行，將獲得更多時間來達成相關要求。

此外，監管機構鼓勵銀行與購房者就延長房貸還款進行談判，並強調買家的徵信將受到保護。這可能會緩解自7月以來大規模停止繳納住房抵押貸款引發社會動盪的風險。

不過中國2.4兆美元的新建商品住宅市場依然脆弱，主因動態清零的防疫政策未見鬆動，收效甚微。國家統計局的數據顯示，9月中國房價連續第13個月下跌，凸顯政府遏制房市滑坡所面臨的挑戰。據花旗集團估計，與房地產相關的銀行不良貸款比重已經升至30%。