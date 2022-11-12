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中芯上調資本支出 破暫停採購設備謠言

記者葉文義／綜合報導
中芯國際大幅上調今年資本支出規模，擊碎暫停採購中國國內設備一年的謠言。(取材自新華網)
中芯國際大幅上調今年資本支出規模，擊碎暫停採購中國國內設備一年的謠言。(取材自新華網)

中國晶圓代工一哥中芯國際10日發布第3季財報中透露，2022年全年資本支出將上調超42％，從約320.5億元（人民幣，下同，約45.08億美元）上調至456億元，還點明上調資本支出「主要是為了支付長交期設備提前下單的預付款」，一舉擊碎「中芯國際暫停採購中國國內設備一年以上」的傳聞。

據財聯社報導，上游設備公司也從側面印證傳聞不實。據報導，11月10日晚，多家中國國內半導體設備公司透露，未收到中芯國際暫停採購設備相關的消息。

有設備公司高管層表示，「成熟制程產線的採購不會停，新產線爬坡會有個過程。」也有設備公司高管稱， 這幾天還在跑客戶（即中芯國際）。

今年前3季，中芯國際營收約377.64億元，年增48.8％；淨利約93.9億元，年增28.3％。其中，該公司第3季營收131.71億元，年增41.90％；淨利31.38億元，年增51.10％。

對比今年前兩個季度，中芯國際第3季營收增長有放緩跡象，該公司還預期第4季度營收將較第3季下降13％至15％。

中芯國際表示，下游需求持續疲軟的情形將延續到第4季。該公司表示，第3季出貨量略有下降，由於外部需求下行，內部部分工廠進行歲修。另外，第4季收入較前季下降主要受手機、消費領域需求疲弱。

中芯國際坦言，目前還未看到行業有復甦的跡象，由於這一次景氣週期疊加多重複雜的外部因素，調整持續時間可能更長。

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