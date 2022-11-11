中國穩煤價 調查內蒙、山東、廣東等地防炒作

中國發改委出手打壓煤價確保不缺電。（新華社）

中國國家發改委出手打壓煤價確保不缺電，並發動內蒙古、山東、廣東及福建等多地發展改革部門，對當地煤炭貿易企業，涉嫌超出價格合理區間銷售煤炭的線索進行調查，並轉給市場監管部門處理。

中新網報導，中國煤炭價格去年出現大起大落，還一度造成缺電危機，今年煤炭價格處於相對高點，發改委提早出手打壓煤價，因為迎接冬季用煤高峰期即將來臨，此時出手，將對當前煤炭市場起到震懾作用，透過殺雞儆猴的方式，達到穩定煤炭市場的目的，避免後續煤價出現不可控的現象，威脅國家電力供應。

在國家發改委統一部署下，多個省市對部分煤炭貿易企業涉嫌超出價格合理區間銷售煤炭的線索進行調查，調查相關煤炭企業銷售合約，並與電力企業進行交叉比對，發展改革部門將密切關注煤炭市場和價格變化，對煤炭銷售價格超出合理區間進行處理。

山東和內蒙古發改委，分別通報三家和十家當地企業，對煤炭價格涉嫌超出合理區間線索核查情況。

廣東省發改委並點名，國網英大風險管理公司在8月曾書面承諾嚴格按照國家相關政策執行，但此後仍超出價格合理區間銷售煤炭，廣東發改委已將相關資料移交給市場監管部門處理。

據了解，隨著氣溫逐漸降低，中國北方地區省市逐漸進入供暖季，使用煤炭高峰即將到來，由於山西、陝西及內蒙古三大主產區相繼發生疫情 ，煤炭外運嚴重不順，東西運煤主幹線大秦鐵路同樣受疫情影響，10月運煤量嚴重下滑，造成當前北方港口整體煤炭庫存嚴重偏低，雖然下游電廠庫存尚可，但後續庫存消耗會更快。