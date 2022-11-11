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上月衝10.9萬輛 中國新能源車出口成外貿亮點

記者葉文義／綜合報導
中國汽車工業協會10日公布數據顯示，10月中國汽車出口達到33.7萬輛，年增46％，創下單月歷史新高。（中通社）
中國汽車工業協會10日公布數據顯示，10月中國汽車出口達到33.7萬輛，年增46％，創下單月歷史新高。（中通社）

中國汽車工業協會（簡稱中汽協）10日公布數據顯示，10月中國汽車出口達到33.7萬輛，年增46％，創下單月歷史新高。其中，新能源汽車出口10.9萬輛，年增81.2％，亦創下新高紀錄。數據顯示，新能源汽車出口已是大陸汽車工業外貿的新亮點。

中國今年1-10月汽車企業出口已達245.6萬輛，年增54.1％，其中，新能源汽車出口49.9萬輛，年增96.7％。

1-10月整車出口前十企業中，與上年同期相比，各企業均呈不同程度增長。其中吉利出口增速最為顯著，出口量達到16萬輛，年增長86％。實際上，早在今年前8月，中國汽車出口量就超越德國，僅次於日本，成為全球第二大汽車出口國。

從中國整體車市來看，中汽協披露的具體數據顯示，10月中國汽車產銷分別達到259.9萬輛和250.5萬輛，月減2.7％和4％，年增11.1％和6.9％。1至10月中國汽車產銷分別達到2224.2萬輛和2,197.5萬輛，年增7.9％和4.6％，增速較1至9月分別擴大0.5和0.3個百分點。

10月中國新能源汽車保持高速增長，月度產銷再創新高，分別達到76.2萬輛和71.4萬輛，年增87.6％和81.7％，市場占有率達到28.5％。1-10月中國新能源汽車產銷分別達到548.5萬輛和528萬輛，均年增1.1倍，市占率達到24％。

若單獨從乘用車來看，10月乘用車銷量223.1萬輛，雖然較去年同期成長10.7％，但卻較9月衰退4.3％，這也是自2013年以來，首次出現「金九銀十」月度衰退景況。對此，中國乘用車市場信息聯席會（簡稱乘聯會）指出，10月新能源車與傳統燃油車都受到防疫措施影響，閉店情況較多。各地防疫管控力度大，影響店頭集客，改變年末旺銷規律，「金九銀十」相對平淡。

不過，從整體來看，中國自主品牌乘用車依舊保持銷量增長，在中國國內零售市占超過50％達到51.5％，較去年同期增長6個百分點。乘聯會指出，自主品牌在新能源市場和出口市場明顯增量，頭部傳統汽車製造商轉型升級表現優異，比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車等傳統汽車品牌市占都有明顯提升。

據乘聯會10月廠商批發銷量排行榜，比亞迪、吉利和長安位居前三，分達21.8萬輛、15.2萬輛、14.6萬輛，市占率分達9.9％、6.9％及6.7％，超越長期「霸榜」的南北大眾（上汽大眾、一汽大眾），其中比亞迪今年已連續第4個月名列榜首。

2022年1-10月中國汽車出口概況 葉文義／製表
2022年1-10月中國汽車出口概況 葉文義／製表

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