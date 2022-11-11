台積10月營收台幣2102億 海外大擴廠 瑞銀力挺

台積電10月營收台幣2102.66億元，連續三個月站穩台幣2000億元大關。（本報資料照片）

台積電 10日公布10月合併營收 台幣2102.66億元（約66.92億美元），連三月站穩台幣2000億元大關，月增約1%，並較去年同期增加56.3%，為同期最佳，也是單月歷史次高。

台積電前十月合併營收約台幣1兆8486.25億元（約588.37億美元），年增44%。法人估計，台積電受惠於5奈米家族產能利用率維持緊繃，最快前11月營收總和將超越2兆元大關。

台積電先前估計，本季美元計價營收約199億美元至207億美元，平均值約季增0.4%，在新台幣兌美元31.5的假設基礎下，估計單季毛利率 59.5%至61.5%，營業淨利率49%至51%，雖然5奈米需求持續增加，但受7奈米與6奈米產能利用率下滑干擾，一增一減下，本季美元營收預估平均值約略持平上季。

台積電並未提供新台幣預測的本季營收區間，法人推測，有望達台幣6268.5億至台幣6520.5億元，若以平均值計算，11月至12月營收仍有機會維持在台幣2145億元左右，若以高標看待，今年底前單月營收仍有機會創新高。

此外，台積電傳將在美國亞利桑那州加碼120億美元，再蓋一座更先進的3奈米12吋廠，瑞銀證券認為，基於資源、各國半導體製造在地化等考量，預期台積電海外設廠步調不會停歇，且海外廠對公司獲利影響可控。

瑞銀分析，台積電海外設廠，潛在增加的2%產能僅會影響毛利率0.2%至0.4%，看好台積電持續擴大布局，有助增加高速運算市占，維持毛利率，近來的修正時點為布局良機，重申「買進」評等，目標價台幣745元。