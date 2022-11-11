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10月新增人民幣貸款回落 年減2110億元

記者林茂仁／綜合報導

中國人民銀行10日晚間公布，10月新增人民幣貸款6152億元（約852.25億美元），受基數較高等因素影響，年減人民幣2110億元，相較9月的人民幣2.47兆元（約3416.1億美元）規模明顯收縮，另外，代表廣義流動性的M2年增11.8%，增速比9月低0.3個百分點，下滑的情況同樣超過市場預期。

尤其代表房貸數據的住戶部門貸款持續減少，顯示房地產銷售不佳，甚至民眾提前償還房貸，導致住戶部門貸款再度出現減少，地產銷售在「金九銀十」的旺季依舊不旺，導致居民中長期貸款表現疲軟。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，9月底多項房地產刺激政策集中推出，以降低購房成本、穩定市場預期，但受疫情反復等因素影響，購房者觀望，10月地產銷售旺季不旺；房貸提前償還情況持續提升，使得居民中長期貸款續減，10月新增信貸超季節性回落，總量和結構均偏弱。

具體來說，分部門看，10月住戶貸款減少人民幣180億元，其中，短期貸款減少人民幣512億元，中長期貸款增加人民幣332億元；企業單位貸款增加人民幣4626億元。社會融資規模也回落，10月社會融資規模新增人民幣9079億元，比去年同期減少人民幣7097億元。

貸款 房地產 融資

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