上海積極發展智能網聯汽車 2025產值拚5000億元

到2025年，上海智慧網聯汽車年產量200萬輛，產值超過人民幣5000億元。（新華網）

上海正積極發展智慧聯網汽車 產業，上海市經信委副主任湯文侃9日表示，上海將全力打造產業規模最大的汽車產業集群，到2025年，上海智慧網聯汽車年產量200萬輛，產值超過人民幣5000億元（約690.43億美元）。

湯文侃在第12屆中國汽車論壇上表示，未來上海將加快布局智慧終端機、綠色低碳新賽道，推動智慧網聯汽車地方立法，試點智慧網聯汽車產品准入，展開燃料電池汽車示範應用等。

湯文侃表示，在落實國家戰略部署、著力穩住產業鏈供應鏈 方面，上海將汽車作為「3+6」新型產業體系的重點產業之一，著力提升產業鏈韌性，已布局八家整車企業、600餘家國內外主要零部件企業。

今年1至10月，上海實現汽車產量240萬輛，年增11％，其中新能源汽車產量77萬輛，年增66％。

湯文侃提到，面向汽車產業變革新機遇，上海進一步加強全產業鏈布局，培育智己、飛凡等智慧新車型，攻關汽車核心晶片 、車載作業系統等產業鏈短缺，加快構建高端、新興、智慧、開放的現代化汽車產業體系。

在推動產業轉型升級方面，湯文侃表示，上海將發展新能源智慧網聯汽車、燃料電池汽車作為贏得未來發展主動權的重要抓手。

目前，上海已累計推廣新能源汽車90萬輛，規模位居全球城市第一；累計開放926條1800公里智慧網聯汽車測試道路，向27家企業頒發了458張智慧網聯汽車道路測試與示範應用牌照，道路里程、測試企業數量和牌照數量均位居全中國首位。