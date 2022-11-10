我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

中CPI漲幅回落5個月新低 專家： 短期無通縮風險

記者葉文義、林宸誼／綜合報導
中國國家統計局9日公布10月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據，CPI年增2.1%，PPI年減1.3%。（記者林宸誼／攝影）
中國國家統計局9日公布10月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據，CPI年增2.1%，PPI年減1.3%。（記者林宸誼／攝影）

中國國家統計局9日公布10月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據，其中10月CPI年增2.1%，較9月回落0.7個百分點，創6月以來五個月新低；PPI由9月上漲0.9%，轉為下降1.3%，這是自2020年12月以來首次下跌，創兩年來最大降幅。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，CPI漲幅回落而PPI轉負，短期內仍不存在通縮風險，但體現國內消費需求偏弱、海外需求疲軟。預測短期內PPI增速仍將持續負增長，由於上游原材料價格依然明顯偏高，中下游企業特別是小微企業成本壓力依然明顯。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，10月受節後消費需求回落、去年同期對比基數走高等因素影響，CPI上漲2.1%，漲幅比上月回落0.7個百分點。其中，食品價格上漲7%，漲幅比上月回落1.8個百分點，影響CPI上漲約1.26個百分點。

食品中的豬肉以及蔬菜價格一漲一跌對沖，畜肉類價格升23.6%，影響CPI升約0.72個百分點，其中豬肉價格上漲51.8%，影響CPI上漲約0.64個百分點；鮮果價格上漲12.6%，影響CPI升約0.23個百分點。

展望後市，華西證券預計2023年CPI整體呈現震盪下行態勢。第一季受低基數及豬肉價格衝頂影響或短暫破3％，隨後震盪回落，全年均值為2％，壓力整體較小。

華泰證券指出，預計2023年CPI通膨率回落，可能從2022年全年的2.2％回落至1.9％，其中食品通膨壓力減緩，非食品CPI仍較為溫和，預估為上半年維持較高水準，第二季開始逐季回落。

另外，10月PPI由上月年漲0.9％轉為下降1.3％，這是自2020年12月以來首次下跌，凸顯出在嚴格的疫情清零防控措施和房地產行業低迷的情況下，國內需求疲軟和生產中斷的窘境。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，國際大宗商品價格增速回落，旺季後煤炭價格向下調整，整體上PPI中的生產資料價格有相當的下行壓力，恐再拖累加工工業價格。政策面有必要繼續實施保供穩價，有序釋放部分上游原材料產能。

指數 證券 疫情

上一則

上海積極發展智能網聯汽車 2025產值拚5000億元

延伸閱讀

比起CPI 這個數字對Fed升息的影響力可能更大

比起CPI 這個數字對Fed升息的影響力可能更大
華爾街現在最在意的不是期中選舉 而是這個數字

華爾街現在最在意的不是期中選舉 而是這個數字
期中選舉+CPI 3大股指2連漲

期中選舉+CPI 3大股指2連漲
美元連二日大幅走貶 美大選和通膨數據前風險胃納大增

美元連二日大幅走貶 美大選和通膨數據前風險胃納大增

熱門新聞

知情人士透露，臉書母公司Meta正計劃本周展開大規模裁員，可能會是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。（美聯社）

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

2022-11-06 18:27
推特傳出請求數十位員工回到公司上班。（路透）

推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉

2022-11-06 18:53
世界首富馬斯克日前宣布，推特用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，隨後推文與貼梗圖反擊批評人士。（路透 / NURPHOTO）

捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

2022-11-03 14:15
聯邦準備理事會（Fed）今天再度宣布一口氣升息3碼，以對抗依然居高不下的通膨。這次是聯準會今年以來連續第4度升息3碼。（路透）

通膨率仍高 聯準會再升息3碼

2022-11-02 14:21
在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。美聯社

Fed將繼續升息 道指跌逾500點

2022-11-02 16:57
美國政府在新冠疫情高峰期間，對家庭及企業提供豐厚的財務補助，加上聯準會（Fed）把利率降到谷底，使儲蓄增加且利息支出減少。如今聯準會力圖抑制通膨，卻發現這個任務難上加難。（美聯社）

若出現這個情況 可能讓Fed將利率升得更高、更久

2022-11-04 08:04

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替