中CPI漲幅回落5個月新低 專家： 短期無通縮風險

中國國家統計局9日公布10月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據，CPI年增2.1%，PPI年減1.3%。（記者林宸誼／攝影）

中國國家統計局9日公布10月消費者物價指數 （CPI）和生產者物價指數（PPI）數據，其中10月CPI年增2.1%，較9月回落0.7個百分點，創6月以來五個月新低；PPI由9月上漲0.9%，轉為下降1.3%，這是自2020年12月以來首次下跌，創兩年來最大降幅。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，CPI漲幅回落而PPI轉負，短期內仍不存在通縮風險，但體現國內消費需求偏弱、海外需求疲軟。預測短期內PPI增速仍將持續負增長，由於上游原材料價格依然明顯偏高，中下游企業特別是小微企業成本壓力依然明顯。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，10月受節後消費需求回落、去年同期對比基數走高等因素影響，CPI上漲2.1%，漲幅比上月回落0.7個百分點。其中，食品價格上漲7%，漲幅比上月回落1.8個百分點，影響CPI上漲約1.26個百分點。

食品中的豬肉以及蔬菜價格一漲一跌對沖，畜肉類價格升23.6%，影響CPI升約0.72個百分點，其中豬肉價格上漲51.8%，影響CPI上漲約0.64個百分點；鮮果價格上漲12.6%，影響CPI升約0.23個百分點。

展望後市，華西證券 預計2023年CPI整體呈現震盪下行態勢。第一季受低基數及豬肉價格衝頂影響或短暫破3％，隨後震盪回落，全年均值為2％，壓力整體較小。

華泰證券指出，預計2023年CPI通膨率回落，可能從2022年全年的2.2％回落至1.9％，其中食品通膨壓力減緩，非食品CPI仍較為溫和，預估為上半年維持較高水準，第二季開始逐季回落。

另外，10月PPI由上月年漲0.9％轉為下降1.3％，這是自2020年12月以來首次下跌，凸顯出在嚴格的疫情 清零防控措施和房地產行業低迷的情況下，國內需求疲軟和生產中斷的窘境。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，國際大宗商品價格增速回落，旺季後煤炭價格向下調整，整體上PPI中的生產資料價格有相當的下行壓力，恐再拖累加工工業價格。政策面有必要繼續實施保供穩價，有序釋放部分上游原材料產能。