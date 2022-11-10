我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

中官方挺房企 繼信貸支持後「第二支箭」釋2500億融資

記者黃雅慧／綜合報導
年末將至，中國多家民營房企仍在掙扎求生，官方繼提供貸款融資工具，希望能支持民營房企挺過難關。（中新社）
年末將至，中國多家民營房企仍在掙扎求生，官方繼提供貸款融資工具，希望能支持民營房企挺過難關。（中新社）

年末將至，中國多家民營房企仍在掙扎求生，而官方繼第一支箭（信貸支持），也釋出「第二支箭」，提供貸款融資工具，希望能支持民營房企挺過難關。據中國銀行間市場交易商協會預計可提供約2500億元（人民幣，下同，約345.21美元）民企債券融資，之後視狀況進一步擴容。而該訊息激勵房企在資本市場表現，多支地產債券漲幅達20%以上，港股房產股盤中走強。不過，有機構分析認為受到房市銷售收縮、債券到期等因素，該舉不太可以解決民企財務困境。

綜合媒體報導，「第二支箭」是由人行再貸款提供資金支持，並委託專業機構按市場化、法治化原則，支持民營企業發債融資。該作法能引導市場機構改善對民營企業的風險偏好和融資氛圍，並緩解民營企業信用收縮問題。

事實上，此前業界分析認為當前中國房產行業真正挑戰並非「資不抵債」，而是「流動性」問題，因此必須對症下藥，提供融資等必要流動性支持，如此才能恢復對民營房企的信心，且度過階段性難關。

該消息一出，部分機構認為政策對行業具有正向作用。美銀認為該消息令人「驚喜」，並有機會緩解具前景企業的短期債務；中金則指出，如果政策能順利落地，預計房企融資壓力能獲得減緩。

不過，野村證券發布報告則估算作用有限，因中國新房銷售長期收縮恐使今年開發商資金來源減少3.3兆元，且開發商在未來幾個月仍面臨越來越大的債券償還壓力。該行預計至少到明年3月前，中國房產相關政策不會發生重大變化。

另一方面，有數據指出中國房企融資回暖。據中指研究院最新統計數據顯示，10月房地產企業非銀融資總額近557億元，雖月減27%，但年增約16%，融資利率較去年同期繼續下降。但儘管融資出現修復跡象，仍面臨償債高峰。

據野村估算，今年11至12月民營開發商境內到期債券規模總計92億元，2023年第一季為204億元。另外，該行也注意到2022年11月至12月所有民營企業在岸到期債券規模總計1400億元，2023年第一季為1320億元。

融資 債券 貸款

上一則

比起CPI 這個數字對Fed升息的影響力可能更大

下一則

波克夏市值 超車特斯拉

延伸閱讀

地價高利潤欠佳 中國房企告別「暴利」時代

地價高利潤欠佳 中國房企告別「暴利」時代
深圳房市促銷 搶搭雙11打折潮

深圳房市促銷 搶搭雙11打折潮
Fed縮表效應 美債流動性低

Fed縮表效應 美債流動性低
日本外匯存底 連三月下滑

日本外匯存底 連三月下滑

熱門新聞

知情人士透露，臉書母公司Meta正計劃本周展開大規模裁員，可能會是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。（美聯社）

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

2022-11-06 18:27
推特傳出請求數十位員工回到公司上班。（路透）

推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉

2022-11-06 18:53
世界首富馬斯克日前宣布，推特用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，隨後推文與貼梗圖反擊批評人士。（路透 / NURPHOTO）

捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

2022-11-03 14:15
聯邦準備理事會（Fed）今天再度宣布一口氣升息3碼，以對抗依然居高不下的通膨。這次是聯準會今年以來連續第4度升息3碼。（路透）

通膨率仍高 聯準會再升息3碼

2022-11-02 14:21
在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。美聯社

Fed將繼續升息 道指跌逾500點

2022-11-02 16:57
美國政府在新冠疫情高峰期間，對家庭及企業提供豐厚的財務補助，加上聯準會（Fed）把利率降到谷底，使儲蓄增加且利息支出減少。如今聯準會力圖抑制通膨，卻發現這個任務難上加難。（美聯社）

若出現這個情況 可能讓Fed將利率升得更高、更久

2022-11-04 08:04

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替