中官方挺房企 繼信貸支持後「第二支箭」釋2500億融資

年末將至，中國多家民營房企仍在掙扎求生，官方繼提供貸款融資工具，希望能支持民營房企挺過難關。（中新社）

年末將至，中國多家民營房企仍在掙扎求生，而官方繼第一支箭（信貸支持），也釋出「第二支箭」，提供貸款融資 工具，希望能支持民營房企挺過難關。據中國銀行間市場交易商協會預計可提供約2500億元（人民幣，下同，約345.21美元）民企債券 融資，之後視狀況進一步擴容。而該訊息激勵房企在資本市場表現，多支地產債券漲幅達20%以上，港股房產股盤中走強。不過，有機構分析認為受到房市銷售收縮、債券到期等因素，該舉不太可以解決民企財務困境。

綜合媒體報導，「第二支箭」是由人行再貸款提供資金支持，並委託專業機構按市場化、法治化原則，支持民營企業發債融資。該作法能引導市場機構改善對民營企業的風險偏好和融資氛圍，並緩解民營企業信用收縮問題。

事實上，此前業界分析認為當前中國房產行業真正挑戰並非「資不抵債」，而是「流動性」問題，因此必須對症下藥，提供融資等必要流動性支持，如此才能恢復對民營房企的信心，且度過階段性難關。

該消息一出，部分機構認為政策對行業具有正向作用。美銀認為該消息令人「驚喜」，並有機會緩解具前景企業的短期債務；中金則指出，如果政策能順利落地，預計房企融資壓力能獲得減緩。

不過，野村證券發布報告則估算作用有限，因中國新房銷售長期收縮恐使今年開發商資金來源減少3.3兆元，且開發商在未來幾個月仍面臨越來越大的債券償還壓力。該行預計至少到明年3月前，中國房產相關政策不會發生重大變化。

另一方面，有數據指出中國房企融資回暖。據中指研究院最新統計數據顯示，10月房地產企業非銀融資總額近557億元，雖月減27%，但年增約16%，融資利率較去年同期繼續下降。但儘管融資出現修復跡象，仍面臨償債高峰。

據野村估算，今年11至12月民營開發商境內到期債券規模總計92億元，2023年第一季為204億元。另外，該行也注意到2022年11月至12月所有民營企業在岸到期債券規模總計1400億元，2023年第一季為1320億元。