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傳「供銷社」購39%股權 蘇寧易購否認

記者林茂仁／綜合報導

外傳中國「供銷社」擬收購蘇寧易購39%股權，成為第一大股東，除了線下通路外，還積極開拓線上市場，導致蘇寧易購股價連兩天攻上漲停板，不過，蘇寧易購表示，經公司自查並向公司持股5%以上大股東查詢，收購傳聞不實。

「供銷社（中華全國供銷合作總社）」是中國奉行社會主義、集體經濟制度的時代產物，供銷社具官方背景，統一供應全國的農資商品。1978年經濟改革後，供銷社透過全資、入股等，以超市、農貿市場、農資店、餐飲店、合作社等形式，參與市場經濟，持續對外經營。但近日多省重啟供銷社，引發恢復計畫經濟疑慮。這次又傳「供銷社」擬收購蘇寧易購，官方入主民企的傳聞更甚囂塵上。

受傳聞影響，蘇寧易購已連續大漲四天，9日一開盤沒多久就攻上漲停板至收盤，收1.92元（人民幣，下同，約0.27美元），上漲4.92%，由於易購虧損連連，目前是全額交割股，漲跌幅都減半只有5%左右。

蘇寧易購近年營運狀況不佳，虧損連連，頻頻出現股權異動，淘寶成為第一大股東，Wind資料顯示，截至今年9月30日，蘇寧易購第一大股東仍為淘寶（中國）軟體有限公司，持股比率19.99%；第二大股東為蘇寧創辦人張近東，持股比率17.62%；第三大股東為江蘇新新零售創新基金二期，持股比率16.96%。

儘管「蘇寧易主」傳聞屢屢傳出，蘇寧易購依舊在加快轉型。10月21日，蘇寧易購宣布與美團達成戰略合作，成為正式入駐美團平台的首家家電3C品類大型連鎖品牌。

公開資料顯示，蘇寧易購目前仍處於虧損狀態，但虧損金縮小。根據蘇寧易購發布的財報，前三季蘇寧易購營收555.3億元，年減51.9%，虧損45.4億元，較去年同期虧損縮小39.9%。

近年來蘇寧集團股權變動頻繁。2020年12月，張近東、其子張康陽及南京潤賢企業管理中心將所持有的蘇寧控股全部股權質押給淘寶（中國）軟體公司，合計質押股權金額約10億元，張近東還將其持有蘇寧置業65%的股權質押給了淘寶。

2021年7月，蘇寧易購宣布引入「新新零售創新基金二期」，公司股權結構發生重大變化，並由淘寶（中國）軟體公司提名的黃明端，在2021年7月29日出任董事長。

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