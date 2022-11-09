台前10月對美出口升到15.6% 中港占比降至38.8%

台灣今年前10月對美中兩大出口市場，呈現明顯消長。（本報資料照片）

台灣財政部 表示，今年前10月對美中兩大出口市場呈現明顯消長，對中國大陸及香港出口占比下降到38.8%，是近18年同期最低；對美占比上升到15.6%，則是近18年同期最高。

台灣財政部8日公布10月出口統計，對陸港出口持續疲弱，財政部統計處長蔡美娜表示，大陸景氣受房市低迷、疫情 封控拖累明顯走弱，10月對陸港出口147.2億美元，是近20個月低點，年減9.2%。

蔡美娜表示，大陸封控政策導致消費收縮、投資審慎，對出口確實有影響，加上內部房市崩落，台對大陸出口表現相對較弱，已連續三個月負成長，且減幅都在一成左右。

至於其餘四大市場，10月出口皆為正成長，其中對歐洲、日本 出口創歷年單月新高；對美國、東協出口則是歷年同月最佳。

對美國市場方面，10月出口64.1億美元，年增3.1%，其中以資通與視聽產品成長二成最多，貢獻度最高，其他貨類則轉弱，如玩具與運動用品減幅達六成，主因疫情結束後，民眾從網路回到馬路，減少居家運動，需求明顯放緩。

累計至10月，今年對五大市場出口規模齊創歷年同期新高，全年至少對美國、東協、日本、歐洲四大市場出口將創新高，對陸港全年出口表現能否創高，仍待觀察。