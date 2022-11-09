不到半個月 特斯拉中國又降價 尾款最多可減8000人民幣

特斯拉在中國市場又降價了，這是10月24日以來，特斯拉中國短時間內的第二波優惠。（路透）

特斯拉 在中國市場又降價了，特斯拉官方微博8日宣布，即日起至12月31日購買現車及合作保險 機構的相應車險並按期提車，尾款最多可減人民幣8000元（約1103.1美元），這是10月24日以來，特斯拉中國中國短時間內的第二波優惠，兩次優惠後綜合最高降幅達人民幣4.5萬元（約6205美元）。

特斯拉在通告中表示，本次優惠分為兩個時間段：今年11月8日至11月30日期間完成車輛交付，可享受人民幣8000元保險補貼；12月1日至12月31日完成車輛交付，可享受人民幣4000元（約551.58美元）保險補貼。

極目新聞報導，享受此次優惠需滿足兩個必要條件：首先購買的必須是已經生產下線的現車，通過官網或微信小程序下訂單不在優惠之列，其次必須在合作保險機構購買車險及車損險，車險總價通常在人民幣6000-9000元（約827.35到1241美元）。

極目新聞來到特斯拉武漢 世界城廣場體驗店線下諮詢。銷售人員通過內網查詢，表示目前武漢地區只有Model Y現車。這意味著，當下只有購買Model Y的用戶才有享受此次優惠的資格，另外，特斯拉武漢天地壹方南館體驗店、武漢江宸天街體驗店，也都是只有Model Y現車。

目前，特斯拉官網顯示Model 3預計交付週期為4-8周，Model Y預計交付週期為1-4周。不過，實際交付日期有可能遠低於預計時間，近期武漢市有Model 3車主從訂車到提車用時不到1周。

這是半個月的時間裡，特斯拉汽車的第二次降價。10月24日，特斯拉官方曾對Model 3及Model Y售價調整，降價幅度在人民幣1.4萬至3.7萬元（約1930.58到5102.27美元）不等。