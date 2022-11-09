我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

不到半個月 特斯拉中國又降價 尾款最多可減8000人民幣

記者林茂仁／綜合報導
特斯拉在中國市場又降價了，這是10月24日以來，特斯拉中國短時間內的第二波優惠。（路透）
特斯拉在中國市場又降價了，這是10月24日以來，特斯拉中國短時間內的第二波優惠。（路透）

特斯拉在中國市場又降價了，特斯拉官方微博8日宣布，即日起至12月31日購買現車及合作保險機構的相應車險並按期提車，尾款最多可減人民幣8000元（約1103.1美元），這是10月24日以來，特斯拉中國中國短時間內的第二波優惠，兩次優惠後綜合最高降幅達人民幣4.5萬元（約6205美元）。

特斯拉在通告中表示，本次優惠分為兩個時間段：今年11月8日至11月30日期間完成車輛交付，可享受人民幣8000元保險補貼；12月1日至12月31日完成車輛交付，可享受人民幣4000元（約551.58美元）保險補貼。

極目新聞報導，享受此次優惠需滿足兩個必要條件：首先購買的必須是已經生產下線的現車，通過官網或微信小程序下訂單不在優惠之列，其次必須在合作保險機構購買車險及車損險，車險總價通常在人民幣6000-9000元（約827.35到1241美元）。

極目新聞來到特斯拉武漢世界城廣場體驗店線下諮詢。銷售人員通過內網查詢，表示目前武漢地區只有Model Y現車。這意味著，當下只有購買Model Y的用戶才有享受此次優惠的資格，另外，特斯拉武漢天地壹方南館體驗店、武漢江宸天街體驗店，也都是只有Model Y現車。

目前，特斯拉官網顯示Model 3預計交付週期為4-8周，Model Y預計交付週期為1-4周。不過，實際交付日期有可能遠低於預計時間，近期武漢市有Model 3車主從訂車到提車用時不到1周。

這是半個月的時間裡，特斯拉汽車的第二次降價。10月24日，特斯拉官方曾對Model 3及Model Y售價調整，降價幅度在人民幣1.4萬至3.7萬元（約1930.58到5102.27美元）不等。

特斯拉 武漢 保險

上一則

台前10月對美出口升到15.6% 中港占比降至38.8%

下一則

地價高利潤欠佳 中國房企告別「暴利」時代

延伸閱讀

馬斯克買推特後 賣39.5億特斯拉股票 身家縮水一半

馬斯克買推特後 賣39.5億特斯拉股票 身家縮水一半
期中選舉日 美股開高 台積電ADR早盤漲逾3%

期中選舉日 美股開高 台積電ADR早盤漲逾3%
馬斯克促投共和黨 禁模仿他人推特帳號

馬斯克促投共和黨 禁模仿他人推特帳號
特斯拉每輛車淨利是豐田的8倍 股價卻摔至17個月低點

特斯拉每輛車淨利是豐田的8倍 股價卻摔至17個月低點

熱門新聞

知情人士透露，臉書母公司Meta正計劃本周展開大規模裁員，可能會是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。（美聯社）

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

2022-11-06 18:27
推特傳出請求數十位員工回到公司上班。（路透）

推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉

2022-11-06 18:53
世界首富馬斯克日前宣布，推特用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，隨後推文與貼梗圖反擊批評人士。（路透 / NURPHOTO）

捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

2022-11-03 14:15
聯邦準備理事會（Fed）今天再度宣布一口氣升息3碼，以對抗依然居高不下的通膨。這次是聯準會今年以來連續第4度升息3碼。（路透）

通膨率仍高 聯準會再升息3碼

2022-11-02 14:21
在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。美聯社

Fed將繼續升息 道指跌逾500點

2022-11-02 16:57
美國政府在新冠疫情高峰期間，對家庭及企業提供豐厚的財務補助，加上聯準會（Fed）把利率降到谷底，使儲蓄增加且利息支出減少。如今聯準會力圖抑制通膨，卻發現這個任務難上加難。（美聯社）

若出現這個情況 可能讓Fed將利率升得更高、更久

2022-11-04 08:04

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨193席 民主黨166席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨193席 民主黨166席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨19席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨19席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席