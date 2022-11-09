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GAP大中華區業務 寶尊斥資5000萬美元收購

記者林茂仁／綜合報導

美國知名服飾品牌GAP退出中國市場，中國寶尊電商8日宣布，將以現金4000萬美元至5000萬美元收購GAP大中華區業務，預計2023年上半年完成收購案。

總部位於上海的寶尊電商公司，目前在美國那斯達克掛牌上市，是各大品牌在電商領域的服務企業，寶尊電商在2018年底就協助GAP拓展在大陸網路市場的銷售業務，寶尊電商代理或服務品牌還包括Valentino、李寧、玖熙、Levi's等，最新的合作夥伴數約355家。

第一財經報導，寶尊電商此次收購案協議中提到，將獲得GAP獨家授權在大中華區生產、推廣與全通路銷售，同時還擁有中國產品的設計權，相關協議為期20年，首期為10年；可續約兩次，每次五年。

面對GAP出售大中華區業務，業內分析人士均表示不意外，因為去年業界就傳出GAP集團計畫將其大中華區的業務出售，當時就有多位潛在買家接觸洽談過，包括中國的百億獨角獸「SHEIN」也在傳聞買家之列。

鞋服行業獨立分析師程偉雄分析，GAP在中國市場敗退核心原因還是線上業務布局不夠，通路覆蓋僅僅在一、二線市場為主，沒有在線上業務布局和在三、四線市場突破，特別是在產品系列迎合本土消費者遠遠不如本土品牌靈活多變。

電商 那斯達克 分析師

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