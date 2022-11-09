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深圳房市促銷 搶搭雙11打折潮

記者黃雅慧／綜合報導
中國一線城市促銷救樓市，深圳有房企跟上雙十一購物節熱潮力推折扣方案。（取材自每日經濟新聞）
中國一線城市促銷救樓市，深圳有房企跟上雙十一購物節熱潮力推折扣方案。（取材自每日經濟新聞）

中國一線城市房市力圖振作。深圳不錯過一年一度「雙十一」的消費慶典活動，力推促銷。據證券時報報導，深圳樓市在促銷上打折力道加大，甚至趕上雙十一熱潮，並搭配活動。另一方面，上海市10月二手房成交回落至1.6萬套，買賣雙方議價空間擴大，現在進入買方市場。

證券時報指出，一位深圳房企人士表示，除了出險企業，當下部分央國企和優質民企的促銷力度反而更大，可能因為這些房企急於在第四季衝刺業績。

美聯物業全國研究中心公布深圳房市相關數據顯示，10月深圳全市備案的一手住宅共3328套，月減7.9%，年減29.4%。但10月新房供應速度減緩，僅有3個新房項目取得預售許可證。截至10月底深圳一手住宅庫存共36837套，較9月末下跌7.19%。按過去12個月的成交套數推算，去化周期約為11.5個月，小幅下跌。

中指研究院深圳分院研究主管駱紅琴分析，深圳市場在多個新房項目入市的帶動下，消費者面臨更多選擇，樓市成交將更加理性，預計後續深圳在整體政策環境持續優化、房貸利率下降、開發商促銷打折等因素帶動下，市場活躍度將有所好轉。

另一城市上海則面臨二手房成交量下降的問題。據上海鏈家研究院的監控數據，10月上海全市共成交二手房1.6萬套，月減11%，年增25%；成交金額月減11%，年增33%，套均總價月減1%，年增6%，成交均價月增率持平，年增4%。而隨著成交回落，目前上海二手房的議價空間或正擴大。據澎湃新聞報導，上海鏈家一經紀人表示，目前房市要有價格優惠，客戶才會買單，「因為現在屬於買方市場，客戶都不太急。」

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