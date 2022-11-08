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熱錢大舉回頭單日逾6億美元 台幣漲1.03角

記者陳美君／綜合報導

熱錢回頭，激勵台灣股匯雙漲。大型國銀外匯交易員指出，熱錢7日午後大舉匯入，估計全天匯入逾6億美元，推升新台幣匯率收盤大漲1.03角，收32.082元，創逾半個月新高，總成交量為12.365億美元。

匯銀主管指出，美國日前公布就業數據好壞參半、未如預期強勁，導致美元指數走軟，包括韓元、人民幣、日圓等主要亞幣順勢反彈，新台幣身價也跟著水漲船高。

匯銀主管表示，「新台幣匯率強升，主要是外資午後蜂擁匯入，且美元走勢疲軟，韓元、人民幣等亞幣也全都升值。」

央行統計顯示，美元指數昨天重挫1.21%，非美貨幣對美元全數翻漲，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元強彈1.28%，走勢最強勁。

不只如此，日圓昨天兌美元匯率升值0.25%，新台幣、人民幣匯率分別上漲0.32%、0.28%，星元匯率也強升0.62%。

展望後市，匯銀主管指出，新台幣匯率短期內雖然有挑戰32元整數關卡的機會，但仍得視美元強弱與主要亞幣走勢而定，估計短期內，新台幣匯率將維持31.8元至32.2元區間波動。

匯銀主管說，「美國上周五公布的非農就業指數優於預期，但失業率上升，市場對此樂觀解讀，認為聯準會的升息步調可能不會那麼鷹，不過實際上，美國經濟數據表現依舊強勁，推測美元指數下跌，很可能只是因為美元多方獲利了結。」

回顧昨天新台幣匯率盤中走勢，熱錢大舉匯入逾6億美元，為推升新台幣匯率的主要原因，匯銀主管還說，老大（指央行）在匯市維持區間操作，進口商、政府基金以及金融業基於海外投資需求的美元買盤都有進場，但不敵外資強勁的匯入力道。

另外，台北外匯市場發展基金會公布，10月新台幣名目、實質有效匯率指數「雙降」，其中，實質有效匯率指數跌至101.43，為八個月新低，有助提升台灣出口競爭力；名目有效匯率指數連三降至119.86，為近一年半新低，主要原因為10月新台幣匯率重貶4.67角，貶幅達1.45%。

匯率 指數 就業

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