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外資加速進場中房市 買「北上廣深」商辦加速抄底

記者黃雅慧／綜合報導
中國樓市低谷徘徊，富豪乘機搶市。北京頂極豪宅拍出每平方公尺人民幣36萬元天價。（中新社）
中國樓市低谷徘徊，富豪乘機搶市。北京頂極豪宅拍出每平方公尺人民幣36萬元天價。（中新社）

外資正悄悄低接中國房地產。據中指研究院報告，截至今年9月，貝萊德、大和房屋、易商紅木、鐵獅門、凱德、博楓等外資在中國房地產市場加速進場，買進「北上廣深」辦公大樓擴大到商業地產、長租公寓、工業與物流地產、城市更新、數據中心等項目類型。同時，有部分外資也在積極收購中國房企債券或股票。

近期有幾項訊息顯示外資正在進入中國房市。一個訊息是，高盛資產管理和森瑤中國在10月24日共同宣布成立合資公司，將在中國收購、開發和運營一線城市及周邊核心城市的新型工業、物流、冷鏈等新基建項目，首期投資金額約6.75億美元。

另外，也有消息指出美國最大房地產投資集團黑石籌集近500億美元，要低接中國樓市。而在2021年，黑石就曾從富力地產手中收購廣州國際機場富力綜合物流園區的全部權益。

近兩年外資拿地溢價率都很低。比如據金融時報報導，大和房屋在蘇州標地的溢價率為0%。有業內人士表示，房市低迷時，外資關注的一二線城市，成交土地的平均溢價率大幅降低，提供外資房企低溢價拿地機會。

除了外資，港資房企近兩年也重出江湖拿地。比如新世界集團在去年9月和12月共計在大灣區拿下四筆城市更新項目；今年5月，在廣州市一場土地拍賣上，也赫然照見香港首富李嘉誠旗下和記黃埔公司的身影。

房地產 投資 高盛

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