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上海優化支持舉措和服務機制 鼓勵跨國公司設總部

財經新聞組／綜合報導
上海向全球發出上海堅定不移擴大開放、歡迎企業和人才到上海發展的邀請；圖為上海大樓林立的情況。（本報資料照片）
上海向全球發出上海堅定不移擴大開放、歡迎企業和人才到上海發展的邀請；圖為上海大樓林立的情況。（本報資料照片）

第五屆中國國際進口博覽會在上海舉辦之際，2022上海城市推介大會6日在位於北外灘的世界會客廳舉行，向全球發出上海堅定不移擴大開放、歡迎全球企業和人才到上海發展的邀請。

中新社報導，上海市委書記陳吉寧指出，新時代新征程，上海的使命任務就是加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，更好向世界展示中國式現代化的光明前景。上海是高水平對外開放的開路先鋒，正致力於從要素流動型開放向制度型開放轉變，提供更高水平的開放制度供給，為企業發展創造更多平台、更好條件。企業和人才選擇上海，就是選擇更優的營商環境、更多的合作夥伴、更大的發展舞台。

上海市長龔正表示，上海將著力建設高標準市場體系，激發市場主體活力，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。持續加強關鍵核心技術攻關，持續打造世界級創新產業集群，加快建設高水平人才高地。上海將努力提供最好環境、最優服務，創造更多市場機遇、投資機遇、發展機遇，歡迎瞭解上海、投資上海、融入上海。

會上發布了新修訂的「上海市鼓勵跨國公司設立地區總部的規定」，修訂後的版本將新增「事業部總部」類型，並在總部企業支持舉措和服務機制兩方面做出優化，為跨國公司在上海設立和發展總部企業注入動力。

會上還舉行了重點項目簽約，18個項目投資總額約300億元人民幣（約41.49億美元），分布在上海全市各區、臨港新片區和虹橋國際中央商務區，產業涉及生物醫藥、集成電路、人工智慧、高端設備、生命健康等重點領域。

投資 人工智慧

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