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FT：台積電中國晶片客戶自動降規 以避美國制裁

編譯劉忠勇／綜合外電
壁仞科技在內的中國晶片設計公司為打造下一代超級電腦、人工智慧演算以及資料中心 ，多年來已斥資數百萬美元開發相關先進晶片，而這些晶片委由台積電代工生產。（美聯社）
壁仞科技在內的中國晶片設計公司為打造下一代超級電腦、人工智慧演算以及資料中心 ，多年來已斥資數百萬美元開發相關先進晶片，而這些晶片委由台積電代工生產。（美聯社）

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，阿里巴巴和新創晶片設計公司壁仞科技自動降低他們最先進晶片設計的運算速度，以免遭到美國政府旨在打壓中國電腦運算能力的制裁。

美國政府為限制銷往中國所有半導體的運算能力，上個月宣布須經許可才能出口的管制令。不過，壁仞科技在內的中國晶片設計公司為打造下一代超級電腦、人工智慧演算以及資料中心 ，多年來已斥資數百萬美元開發相關先進晶片，而這些晶片委由台積電代工生產。

金融時報引述知情人士指出，在華府宣布管制令之時，阿里巴巴和壁仞科技已開始在台積電進行最新晶片的測試，如今礙於管制而不得不停止進一步試產，且被迫調整設計。

報導指出，這對已遭中國官方打壓的阿里巴巴如同又一打擊。阿里巴巴正開發且正準備發表頭一款圖形處理器（GPU）。同時，壁仞科技也宣稱正開發表現比輝達（Nvidia）和超微還強的GPU。

上海一位晶片設計業者告訴金融時報：「還是要低調一點。他們大搞宣傳，規格都白紙黑字清清楚楚。如今台積電要幫他們想辦法可難了。」

與台積電合作的三位中國工程師表示 ，台積電已要求中國客戶自行公布他們所設計晶片的輸出功率並簽署免責聲明。

美國政府針對高於 600 GB/S（十億位元組（gigabytes） ／秒）運算速率的晶片實施管制。壁仞科技一位資深工程師透露，這種傳輸速率計算的方法有很多，為爭取繼續由台積電生產，壁仞科技已自動減低運算速度。

在美國實施制裁之前，壁仞科技官方顯示頭一款微處理器 BR100的傳輸速率為 640 gb/s，達到須經美國許可的門檻。如今壁仞官網改為顯示 BR100的規格為576 gb/s。

晶片 台積電 英國

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