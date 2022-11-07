中國半導體巨頭 紫光重整再出發 購瑞典醫療大廠

紫光集團在完成公司重整之後首次公開收購。（新華社）

中國半導體巨頭紫光集團重整後「再出發」，近日首次公開發布收購訊息。據「紫光集團」微信公眾號消息，紫光集團旗下紫光聯盛成功收購瑞典 Nile集團的多數股權，以加速其在醫療健康領域的發展。這可能是紫光集團在今年7月完成公司重整之後的首次公開收購。

瑞典Nile集團是一家專注於為醫療行業客戶提供醫療設備、RFID解決方案、印刷電子產品和安全解決方案在內的產品服務組合。

紫光集團是中國具有重要影響力的大型綜合性積體電路領軍企業，目前逐步形成以積體電路為主導，從「晶片 」到「雲」的高科技產業生態鏈。紫光聯盛在過往發展中，多利用其行業知識和專利技術，在醫療健康領域開發並推出了眾多傳感解決方案。

據官網訊息表示，通過此次收購，紫光聯盛與Nile將實現技術融合和資源互補，加速助力產品研發能力和創新能力的提升。紫光聯盛將為更多患者提供新一代慢性病管理和家庭護理解決方案，滿足客戶對智慧貼片、可穿戴設備日益增長需求。

2015年以來，紫光集團為打造「半導體航空母艦」，以國際併購與自主創新為雙輪驅動：一方面斥資收、併購諸多企業，比如意圖收購美國DRAM大廠美光、美國硬碟大廠威騰電子、美國半導體製造商萊思迪6%股權等，同時欲入股台灣封測大廠矽品、南茂與力成，但上述過程大部分以破局收場；另一方面，紫光集團同時布局多個核心的半導體領域，包括紫光國微、長江存儲、紫光展銳、新華三等，涉及記憶體晶片、手機處理器晶片等諸多關鍵積體電路領域。

不過，也因為紫光併購策略十分燒錢，集團在2020年開始陸續爆出債務危機。截至2020年6月，紫光集團總負債規模達人民幣2029億元（約284.5億美元），相比2012年底增長約44倍，並於2021年7月9日宣布破產重組。

但因晶片產業有高技術含量作為「硬實力」，不到一年時間，紫光集團公開招募引入人民幣600億元（約84.1億美元）現金償債，今年7月11日，原股東清華控股有限公司和北京 健坤投資集團全部退出，公司100%股權已登記至北京智廣芯控股有限公司；7月13日，北京一中院裁定確認紫光集團等七家公司重整計畫執行完畢，終結重整程序。