華為設備搭載鴻蒙 年增113%達3.2億台

2022華為 開發者大會日前登場，華為終端BG執行長、智慧汽車解決方案BU執行長余承東表示，搭載鴻蒙作業系統（HarmonyOS）的華為設備已達3.2億台，年增113%。

華為終端BG首席運營官何剛指出，只有持續創新的操作系統，才能打造一個有生命力的生態。他並預告2023年將發布第四代的HarmonyOS 4。

為在中美科技戰、美國制裁封殺下尋生路，中國科技大廠華為自2019年推出鴻蒙系統，正式對決安卓與蘋果IOS兩大系統，其拓展進度備受關注。

華為開發者大會2022以「創新照見未來」為主題。會上首次提出圍繞五大場景及創新技術的「鴻蒙世界」概念。將通過八大領先技術，如分布式技術、AI、原子化服務、圖形渲染等構建鴻蒙底座，3萬以上應用程式介面（API）作「磚塊」，全鏈路自研開發套件作為鴻蒙工具。

會上提及，華為正在和支付寶 探索基於Harmony OS原子化服務的更多可能，支付寶正式接入鴻蒙生態；與此同時，華為也與新浪、中國國航、人民網、金山辦公、奇安信、去哪兒網、樂元素、科大訊飛、酷狗、百度 、小沃科技、網易、搜狗等簽署合作備忘錄。