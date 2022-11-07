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鄭州封控 鴻海印度廠傳擴產iPhone 明年產能拚增1.5倍

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海旗下富士康鄭州園區因採閉環生產，傳出鴻海有意加速擴增印度iPhone工廠產能腳步。洋(路透資料照片)
鴻海旗下富士康鄭州園區因採閉環生產，傳出鴻海有意加速擴增印度iPhone工廠產能腳步。洋(路透資料照片)

鴻海為避免受到大陸封控衝擊工廠生產，傳出有意加速擴增印度iPhone工廠產能腳步，短期目標iPhone「印度製造」明年要比今年大增1.5倍，中長期則訂下40%到45%的iPhone產量來自印度。

鴻海並未評論相關傳聞。業界人士分析，大陸鄭州近期因為疫情封城，鴻海旗下富士康鄭州園區因採閉環生產，影響不大，惟大陸官方堅持清零政策，已干擾電子產業運作，並促使廠商加速到大陸以外的地區擴增產能。

陸系外資分析師最新報告指出，隨著大陸疫情升溫而持續封控，已導致鴻海iPhone產出下降30%，尤其鄭州當局要實施長達一周的封控措施，鴻海為降低衝擊，正在計劃加快把部分生產移出大陸。

陸系分析師預期，鴻海「印度製造」iPhone在2023年將會成長150%，中長期目標要有40％到45%的iPhone從印度出貨，凸顯未來幾年鴻海印度廠iPhone產量將快速成長。

印度政府近期也擴大向台廠招商，印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）政府代表團上周就來台拜會鴻海，並與和碩舉行閉門會議，由鴻海董事長劉揚偉、和碩副董事長程建中接待。

鴻海表示，泰米爾納德邦拜會鴻海集團總部，雙方針對集團未來的業務布局進行討論。印度代表團也對鴻海集團在當地的投資表達感謝，表示將全力支持，並協助鴻海未來的投資規劃。

鴻海目前在泰米爾納德邦的清奈附近有一座獨資工廠生產iPhone，也有一家子公司Bharat FIH為小米等大陸手機品牌在印度生產手機。

程建中則表示，與泰米爾納德邦官員會晤，雙方互相更新一些狀況，包括針對投資當地碰到的一些困難與經驗等交換意見。和碩印度清奈廠9月底揭牌，目前投入生產，表現「還不錯」，比預期進度快，成熟度也比原先想得好很多，目前還傳出開始生產iPhone 14。

和碩投資約110億盧比（約1.2億美元）於印度廠，並預計招募1.4萬名員工。對於是否加碼投資印度，程建中說，未來規劃還是要等第一步先站穩後再考慮，如有決定會對外公告。

鴻海 印度 iPhone

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