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中國房企千億級人民幣軍團大縮水 前十月腰斬僅剩16家

記者林宸誼／綜合報導
中國房地產行業正大洗牌，銷售額人民幣「千億元級」房企陣營也在大縮水。（中新社）
中國房地產行業正大洗牌，銷售額人民幣「千億元級」房企陣營也在大縮水。（中新社）

中國房地產行業正大洗牌，銷售額人民幣「千億元級」房企陣營也在大縮水，根據克而瑞調查，今年前十月，銷售額超過人民幣1000億元（約140.2億美元）的房企有16家，去年同期這一數字為33家；銷售額過人民幣2,000億元房企僅剩六家，去年同期有14家；銷售額過人民幣5000億元（約701.2億美元）房企數量為零，去年還有三家，分別是碧桂園、萬科、融創中國。

中國房地產報報導，從前十月房企累計銷售業績來看，銷售額前50名房企銷售總額共人民幣4.91兆元（約6885億美元），較去年同期減少人民幣3.49兆元（約4894億美元），降幅達41.4%；前100名房企銷售額共計人民幣6.1兆元（約8554億美元），年減43.4%。

前50名房企中，47家房企銷售額與去年同期相比下滑，下滑幅度超過30%的有27家；超過50%的有16家，例如中國恒大、陽光城、龍光集團、寶龍地產、合景泰富、金輝集團、雅居樂、融信中國、融創中國、綠地控股等。

今年前十月，碧桂園仍排銷售榜第一，完成銷售額人民幣4032.9億元（約565.5億美元），年減40.4%；第二名是保利發展，銷售額共計人民幣3631.1億元（約509.2億美元），年減21.1%，在銷售榜排名中較去年同期提升了二個名次；第三名則是萬科，銷售額人民幣3406.7億元（477.7億美元），年減34.2%，已被保利發展超越。三強房企處於銷售規模絕對領先的地位。

第四到六名為中海地產、華潤置地、招商蛇口，銷售額分別為人民幣2340億元（約328.1億美元）、2295億元（約321.8億美元）、2267.3億元（約317.9億美元），年減22.7%、8.3%、12%。六強房企地位基本處於穩定態勢。

排在第七名至第十名的房企則與前六名明顯拉開差距，分別是金地集團、龍湖集團、綠城中國、融創中國，銷售額分別為人民幣1833.8億元（約257.1億美元）、1657.7億元（約232.4億美元）、1623億元（約227.6億美元）、1529.1億元（約214.4億美元）。其中，融創中國銷售額年減70.2%，在銷售榜中排名較去年同期下滑了七個名次。

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