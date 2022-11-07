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第四次參展進博會 ASML：挺半導體合作

記者林茂仁／綜合報導

艾司摩爾（ASML）全球高級副總裁、中國區總裁沈波表示，今年是ASML第四次參展進博會，希望藉助進博會的平台不斷地展現開放共贏、合作發展的理念。

中新社報導，沈波強調，ASML一直秉持開放與專注，以「開放式創新」和對光刻技術的專注，持續支持半導體行業的發展。在進博會，可以與全行業甚至跨行業的企業和合作夥伴加深交流，共商合作前景。

沈波指出，中國已是全世界最大的成熟製程市場，中國在整個半導體產業鏈中扮演非常重要的角色，這是所謂「不確定性中的確定性」，在這種確定的情況下，中國該怎麼發展成熟製程，怎麼把成熟製程做好，怎麼在全球的半導體產業鏈裡把自己重要的角色扮演好，從這個角度看，中國市場的潛力是很大的，中國有全世界最大的終端市場，最活躍的應用市場，終端市場、應用市場反過來可推動上游設計、製造方面發展創新。

沈波坦言，半導體行業有一定周期，有起有伏不是新鮮事，但是從半導體行業過去多年發展和對未來預期來看，整體向上趨勢是在的，只要大趨勢在，就會要求有更多計算、更多的存儲、更多新的應用支持，就會帶動半導體行業的需求量向上。

沈波指出，目前在中國銷售範圍仍為光刻機台、計算光刻、光學與電子束量測在內的全方位光刻解決方案，中國團隊人數近年來穩定增長，達1500人以上。

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