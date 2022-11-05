離岸人民幣兌美元升值逾2% 創單日最大漲幅

離岸人民幣兌美元升破2%，創單日最大漲幅紀錄。（中通社）

人民幣兌美元匯率 4日上演大反彈。在岸人民幣4日開盤後一路走高，下午收盤報7.1776，大漲逾1300點；離岸人民幣升勢更猛，一度突破7.17關卡，升值逾2%，創單日最大漲幅紀錄。

人民幣兌美元匯率近日創2007年12月以來新低後，4日因美元指數 下挫，上演大反彈，收復7.2關卡。

在岸人民幣4日以7.3140開出後一路走高，最高觸及7.17關卡，收盤報7.1776，單日大漲逾1300點。

離岸人民幣兌美元升勢更猛，盤中從7.3387一路勁升，最高一度突破7.17關卡來到7.1696，大漲近1600點，漲幅超過2%，創有紀錄以來最大單日漲幅。至截稿，報7.1749。

據澎湃新聞報導，中國國家外匯管理局新聞發言人王春英4日就2022年前三季國際收支狀況回答記者時稱，總體看，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變，經濟回穩向好的態勢將進一步鞏固，為中國國際收支保持平衡提供根本支撐。

報導稱，2022年前三季，中國國際收支保持基本平衡。其中，經常帳戶順差3104億美元，為歷史同期最高值，同比增長56%，順差規模與同期GDP之比為2.4%，繼續處於合理均衡區間；直接投資 呈現淨流入，跨境資金流動平穩有序。