我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

比亞迪新能源車10月銷量21.78萬輛 是特斯拉中國3倍

記者葉文義／綜合報導
中國新能源汽車龍頭比亞迪10月銷量21.78萬輛，是特斯拉中國10月交付數量的3倍之多。（新華網）
中國新能源汽車龍頭比亞迪10月銷量21.78萬輛，是特斯拉中國10月交付數量的3倍之多。（新華網）

中國新能源汽車龍頭比亞迪發布10月產銷快報，10月汽車銷量21.78萬輛，環比9月增加銷量1萬6557輛。根據乘聯會資料，特斯拉中國10月銷量7萬1704輛，比亞迪銷量已是特斯拉中國的三倍。

比亞迪10月銷量21.78萬輛，年增168.78％，這也是繼9月之後，比亞迪汽車單月銷量再度突破20萬輛。

據中國乘用車市場信息聯席會（簡稱乘聯會）預估數據，10月中國國內新能源乘用車廠商批發銷量68萬輛，月增1％，年增約87％。以此推算，比亞迪在10月的市占率將超過30%。

據乘聯會發布數據，特斯拉上海工廠10月交付了7萬1704輛汽車，比去年同期有所上升，但低於9月創下歷史新高8萬3135輛。

乘聯會表示，由於近期本土疫情多點頻發，新增涉疫城市數量較多，中國各地防疫管控再度強化。受疫情波及市場規模增大，經銷商靜態管理，消費者流動受阻，第四季度銷售壓力較大。

乘聯會指出，在當前疫情形勢之下，比亞迪仍能夠保持目前的銷售業績，說明其供應鏈的穩定性。

此外，為提升銷量，特斯拉上個月在中國降低了汽車價格。降價在一定程度上抵消了特斯拉今年上半年實行的幾次漲價。在上海工廠將年產能翻番至約100萬輛後，預計該公司將贏得更多客戶。

特斯拉 汽車 疫情

上一則

彭博：繼鴻海之後 和碩也開始在印度組裝iPhone 14

下一則

蘋果凍結人事 勒緊褲帶

延伸閱讀

特斯拉、德工業、美科技業有何共同點？都驚覺有此盲點

特斯拉、德工業、美科技業有何共同點？都驚覺有此盲點
顧此失彼？馬斯克收購推特後...特斯拉加州市占續降

顧此失彼？馬斯克收購推特後...特斯拉加州市占續降
洛城新語／美國打工人 越來越懶？

洛城新語／美國打工人 越來越懶？
疫情衝擊客流量 中國首間特斯拉門市熄燈

疫情衝擊客流量 中國首間特斯拉門市熄燈

熱門新聞

美股道瓊工業指數享受「光輝的十月」，但包括臉書母公司在內的大型科技股這一個月來卻摔得鼻青臉腫。圖／美聯社

10月道瓊笑vs.科技巨頭哭 透露美股什麼玄機？

2022-10-29 13:27
聯邦準備理事會（Fed）今天再度宣布一口氣升息3碼，以對抗依然居高不下的通膨。這次是聯準會今年以來連續第4度升息3碼。（路透）

通膨率仍高 聯準會再升息3碼

2022-11-02 14:21
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

Fed打通膨未見效？克魯曼：數字會說話 只是晚一年

2022-10-29 07:10
在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。美聯社

Fed將繼續升息 道指跌逾500點

2022-11-02 16:57
世界首富馬斯克日前宣布，推特用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，隨後推文與貼梗圖反擊批評人士。（路透 / NURPHOTO）

捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

2022-11-03 14:15
美股31日下滑，但道瓊工業指數10月創下1976年以來的最佳單月表現，所有主要股指均結束連續兩個月的跌勢。美聯社

股指中止連跌 道指46年最佳

2022-10-31 16:52

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感