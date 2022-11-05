比亞迪新能源車10月銷量21.78萬輛 是特斯拉中國3倍

中國新能源汽車龍頭比亞迪10月銷量21.78萬輛，是特斯拉中國10月交付數量的3倍之多。（新華網）

中國新能源汽車 龍頭比亞迪發布10月產銷快報，10月汽車銷量21.78萬輛，環比9月增加銷量1萬6557輛。根據乘聯會資料，特斯拉 中國10月銷量7萬1704輛，比亞迪銷量已是特斯拉中國的三倍。

比亞迪10月銷量21.78萬輛，年增168.78％，這也是繼9月之後，比亞迪汽車單月銷量再度突破20萬輛。

據中國乘用車市場信息聯席會（簡稱乘聯會）預估數據，10月中國國內新能源乘用車廠商批發銷量68萬輛，月增1％，年增約87％。以此推算，比亞迪在10月的市占率將超過30%。

據乘聯會發布數據，特斯拉上海工廠10月交付了7萬1704輛汽車，比去年同期有所上升，但低於9月創下歷史新高8萬3135輛。

乘聯會表示，由於近期本土疫情 多點頻發，新增涉疫城市數量較多，中國各地防疫管控再度強化。受疫情波及市場規模增大，經銷商靜態管理，消費者流動受阻，第四季度銷售壓力較大。

乘聯會指出，在當前疫情形勢之下，比亞迪仍能夠保持目前的銷售業績，說明其供應鏈的穩定性。

此外，為提升銷量，特斯拉上個月在中國降低了汽車價格。降價在一定程度上抵消了特斯拉今年上半年實行的幾次漲價。在上海工廠將年產能翻番至約100萬輛後，預計該公司將贏得更多客戶。