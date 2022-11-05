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台灣10月外匯存底5427.92億美元 增16.85億終結連3跌

記者戴瑞瑤、陳美君／台北報導

台灣中央銀行外匯局局長蔡烱民4日表示，包括盈餘匯出在內，外資10月淨匯出30多億美元，相較9月大舉匯出80多億美元，匯出規模已見趨緩。據統計，今年以來，加計盈餘匯出部分，熱錢累計撤出規模超過400億美元。

蔡烱民指出，相較於第三季，10月底以來台灣股匯市轉趨平穩，不過，美國貨幣政策與經濟前景還是影響國際金融市場最關鍵的因素，特別是美國經濟會不會陷入嚴重衰退，還是能軟著陸，牽動台灣股匯走勢。

此外，央行4日公布10月外匯存底金額為5427.92億美元，較9月底增加16.85億美元，終結連三減趨勢。蔡烱民說，10月外匯存底增加，主要是加幣、新幣兌美元升值與投資部分有孳息。

至於央行上月是否有拋匯阻貶台幣？蔡烱民說，10月市場雖然有一些波動，但不像9月明顯供需失衡，10月有幾天超額供給、有幾天超額需求，有幾天超額需求有進場調節，買、賣差距不大。

針對11月匯市，蔡烱民說，這幾天台幣沒有很大的貶值壓力，目前台幣相對10月底來說是升值的，市場供需相對平穩。台幣兌美元昨收32.185元，升值6分，本周累計貶值3.7分。

他表示，預估美聯準會12月應會升兩碼，之後會慢慢降下來，用小步伐、多幾次的方式，利差只是影響匯率的影響之一，市場逐步消化聯準會升息步調，台幣供需會比較平穩，從歷史來看，美國升息循環時台幣不一定貶值，過去也有台幣升值的經驗。

這是否代表台幣最波動的時候已過去？蔡烱民認為，台幣9月貶值幅度大，加上第三季外資配發股息後沒有繼續投資轉而匯出，近兩個月相對平穩，但還是要繼續觀察，接下來主要觀察點是廠商的拋匯力道，接近年底廠商可能有發放年終獎金的需求，廠商有台幣需求，還是會把手中美元拿出來結售。

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