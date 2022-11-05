我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

中國供銷社去年銷售額6.26兆 超過京東、拼多多總和

記者廖士鋒／綜合報導
中國在計畫經濟時代，農村物資多由供銷社供應，近期供銷社重建潮，也引起討論。（取材自梅州市平遠縣供銷合作社聯合社官網）
中國在計畫經濟時代，農村物資多由供銷社供應，近期供銷社重建潮，也引起討論。（取材自梅州市平遠縣供銷合作社聯合社官網）

近期中國湖北省一則「供銷社」恢復重建至1373個、鄉鎮實現全覆蓋的消息，引起極大的關注，討論是否計畫經濟時代的供銷社是否會大規模重建，甚至是重回計畫經濟。但是中國官媒指出，經過多年的發展、改革，其功能定位等早已不同往日，且強調與計畫經濟聯繫是誤解。

中新社旗下「中國新聞週刊」4日撰文指出，事實上，自成立起，供銷社至今都未曾離開過舞台。2021年，全中國供銷合作社系統實現銷售總額人民幣6.26兆元（約8700億美元），同比增長18.9%，超過電商京東和拼多多2021年全年成交額之總和。

目前中國有多個省分正在快速恢復基層供銷社。如重慶2021年新發展農村綜合服務社星級社400個，農村綜合服務社總量增至6120個，行政村覆蓋率達76%。寧夏自治區也預計在2022年底將供銷社基層覆蓋率由2017年的56%提升到95%。

文章引述鑫瑞惠民供銷（湖南）有限責任公司董事長張志斌說法稱，現在的供銷社與計畫經濟年代的國營供銷社是兩個概念。現在的供銷社非常注重民營資本的參與，而要想民營資本參與其中，必定會更注重與市場接軌，提高服務品質，否則消費者也不會認可。

而中國企業資本聯盟副理事長、IPG中國首席經濟學家柏文喜則表示，供銷社作為非完全市場化的物資與消費品供應體系，有著更強的組織執行力與強大的網路體系，這是目前供銷社概念突然廣受關注主要原因。供銷社不以盈利為唯一目的，可以以政策性補貼和體制特徵來彌補電商最後一公里的末端缺陷，因此才具備明顯優勢。

中國人民大學農村發展研究所所長鄭風田指出，現在與其說是供銷社在「回歸」，不如說是在「自救」，在重新找到符合自身發展的市場定位。他強調，在改革開放的大背景下，供銷社已經失去了重回計畫經濟年代的條件。現在出現大量供銷社，與政策支持有關，但是如果無法適應新的發展，不能提供優質服務，也會面臨被市場淘汰的可能性。

電商

上一則

彭博：繼鴻海之後 和碩也開始在印度組裝iPhone 14

下一則

蘋果凍結人事 勒緊褲帶

延伸閱讀

一年之內三次轉讓股份 劉強東仍控制京東

一年之內三次轉讓股份 劉強東仍控制京東
中國北方提早供暖 韓正：不准限電

中國北方提早供暖 韓正：不准限電
亞馬遜等網路大咖倒成一片 唯獨這家電商挺住了

亞馬遜等網路大咖倒成一片 唯獨這家電商挺住了
雙11預售起跑 「晚8人」來了 燒腦優惠計算沒了

雙11預售起跑 「晚8人」來了 燒腦優惠計算沒了

熱門新聞

美股道瓊工業指數享受「光輝的十月」，但包括臉書母公司在內的大型科技股這一個月來卻摔得鼻青臉腫。圖／美聯社

10月道瓊笑vs.科技巨頭哭 透露美股什麼玄機？

2022-10-29 13:27
聯邦準備理事會（Fed）今天再度宣布一口氣升息3碼，以對抗依然居高不下的通膨。這次是聯準會今年以來連續第4度升息3碼。（路透）

通膨率仍高 聯準會再升息3碼

2022-11-02 14:21
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

Fed打通膨未見效？克魯曼：數字會說話 只是晚一年

2022-10-29 07:10
在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。美聯社

Fed將繼續升息 道指跌逾500點

2022-11-02 16:57
世界首富馬斯克日前宣布，推特用戶想要名字旁邊有個表示驗證帳號的藍勾勾，每個月將需要支付8美元，隨後推文與貼梗圖反擊批評人士。（路透 / NURPHOTO）

捍衛8美元月費計畫 馬斯克貼梗圖開嗆：肯花在星巴克、不想買推特藍勾勾

2022-11-03 14:15
美股31日下滑，但道瓊工業指數10月創下1976年以來的最佳單月表現，所有主要股指均結束連續兩個月的跌勢。美聯社

股指中止連跌 道指46年最佳

2022-10-31 16:52

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感