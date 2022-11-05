加強防控+外需不振 中國出口恐持續放緩

中國主要港口的貨櫃吞吐量在10月的前10天下降了9％。（新華網）

中國海關總署預計7日將公布10月進出口等經濟數據，據路透社調查20位經濟學家預估的平均出口增速為4.3％，低於9月的5.7％，這也是自今年4月上海封城以來最低的增長速度。

巴克萊經濟學家在一份報告中表示，中國主要港口的貨櫃吞吐量在10月的前十天下降了9％，除全球需求放緩外，也注意到通常發往中國的出口訂單正在轉移到其他新興市場經濟體。

與此同時，由於10月以來中國多地加強防疫 措施也遏制國內消費力，預計進口仍將極其疲軟。路透調查顯示，經濟學家預計10月進口僅年增0.1％，而9月為增長0.3％。高盛分析師並表示，油價下跌也將拖累整體進口增長。

瑞銀投資 銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤近期也發布前瞻報告指出，10月防疫政策再度收緊，估計即將公布的10月宏觀數據可能顯示經濟增長動能走弱，其中工業生產、社會消費品零售、房地產銷售和出口年增速走弱，而基建投資可能持續穩健增長。

瑞銀預估，10月大陸出口年增速可能放緩至1％，進口下跌1%，貿易順差可能小幅擴大至900億美元。未來幾個月，疫情 可能持續抑制消費和服務活動復甦，出口增長勢頭料將放緩，房地產銷售和建設活動可能持續低迷，而基建投資可能依然穩健。

瑞銀認為，即將於12月召開的中共中央經濟工作會議預計會維持寬鬆基調。未來幾個月政策支持有望繼續加碼穩增長。瑞銀並指，今年冬季中國國內疫情情況仍將面臨挑戰，預計在明年3月全國兩會召開之前，現行防疫政策不會明顯調整，不過地方執行層面可能會持續微調和優化。