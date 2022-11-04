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中國前9月GDP 中西部省分增速高於平均值

記者廖士鋒／綜合報導
中國前三季GDP增長以中西部省份較快，其中不少省份在採礦業成長突出。圖為內蒙古重型礦卡進行運輸作業。（新華社）
中國前三季GDP增長以中西部省份較快，其中不少省份在採礦業成長突出。圖為內蒙古重型礦卡進行運輸作業。（新華社）

中國各省已經陸續發布了前三季的GDP數據，其中顯示有18個省份增速大於全中國的平均值，尤其聚集在中西部的省分。

央視新聞報導，前三季31個省區市中，有21個省份經濟增速相比上半年有所上升，其中，經濟總量排名居前的江蘇、浙江、福建、湖南等省份前三季經濟增速相較於上半年加快了0.5%以上。

而從區域上來看，中西部地區省份總體保持較快的增長。31個省區中，有18個省份的GDP增速高於全中國3.0%的增速，其中8個位於西部地區，為內蒙古、陝西、寧夏、甘肅、新疆、雲南、重慶、廣西，6個位於中部地區，為山西、江西、湖南、湖北、河南、安徽。報導稱，中西部的較快增長也有利於區域協調發展。

至於此前曾受上海封控影響甚钜的長三角地區，規模以上工業增加值由第二季下降3.2%轉為增長8.2%。其中上海積體電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業增長了11.9%。江蘇前三季全省裝備製造業同比增長7.5%，比上半年加快3.3%，其中汽車製造、電氣器材製造行業實現兩位數增長。

另外，能源產業增速也是明顯。山西、陝西、內蒙古、寧夏、新疆等省份採礦業增勢迅猛，前三季這五個省份規模以上工業增加值同比分別增長9.7%、8.7%、8.9%、8.8%、7.7%，均快于全中國水平。

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