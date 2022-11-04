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香港基準利率 上調至3碼至4.25%

記者廖士鋒／綜合報導
香港金融管理局3日上調貼現基本利率3碼，強調美國升息不會影響香港金融穩定。（圖／取自香港金融管理局官網）
香港金融管理局3日上調貼現基本利率3碼，強調美國升息不會影響香港金融穩定。（圖／取自香港金融管理局官網）

香港金融管理局3日發布新聞稿，回應美國升息，指出這不會影響香港金融跟貨幣穩定，也表示已上調貼現窗基本利率（基準利率）3碼至4.25%，強調聯繫匯率制度一直行之有效。

美國聯邦準備理事會（Fed）在美東時間2日下午2時宣布，將聯邦資金利率目標區間調高3碼（0.75個百分點），至3.75到4%。

對此，香港金管局3日在官網發文回應。金管局總裁余偉文表示 ：「美聯儲（美國聯準會）自3月起已連續六次上調聯邦基金利率目標範圍，共加息375基點。今次加息75基點，大致符合市場預期。美聯儲表示往後的加息步伐將繼續參考經濟數據，而最終的利率水平可能會比之前預期為高」。

余偉文強調，美國加息不會影響香港的金融及貨幣穩定、香港的貨幣及金融市場繼續保持暢順運作，聯繫匯率制度也一直行之有效。

他指出，隨著美國持續加息，港美息差擴闊引發的套息交易會驅使資金逐漸從港元流向美元，因此港元匯率偏弱是正常現象。當弱方兌換保證被觸發的時候，金管局會按聯匯機制買入港元賣出美元，銀行體系總結餘相應下降，港元拆息會逐步上升，抵銷套息交易的誘因，最終令港元穩定於7.75至7.85的區間內。「這個調整過程完全在聯匯制度的設計和預期之內。市場對有關運作已經有充足的理解和經驗，並且繼續對聯匯制度充滿信心」。

他還預告，如果美國持續升息，相信港元拆息會繼續上升。雖然港元拆息跟隨美元拆息上升的速度和幅度，最終仍取決於本地市場港元資金的供求。

余偉文最後呼籲香港市民，必須對銀行息率的進一步上升有所準備，並且在作出置業、按揭（抵押）或其他借貸決定時，必須小心評估及管理有關風險。

此外，澳門金融管理局也在11月3日把貼現窗基本利率調升75個基點至4.25%。澳門官方表示，鑑於澳門元與港元掛鈎，兩地政策性息率變動必須基本一致，以維持港澳聯繫匯率制度的有效運作。

香港 利率 匯率

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