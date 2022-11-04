我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

債務爆雷頻傳 中國地產員工薪酬普遍腰斬

記者羅印冲／綜合報導
中國此前多地爆發爛尾樓問題，停貸風暴衝擊地產業。圖為房屋建案示意圖。（中新社）
中國此前多地爆發爛尾樓問題，停貸風暴衝擊地產業。圖為房屋建案示意圖。（中新社）

曾經中國房地產行業充斥著造富傳說，但如今地產從業者薪酬普遍腰斬，還有房企數月發不出工資。

聯合早報引述中國第一財經報導，一名在地產行業多年的資深人士說，這個行業的薪酬競爭力已經很低，整體水平回歸至普通行業。

魏欣是一家TOP15房企的中層管理人員，經歷從今年上半年到近期的兩次接連降薪後，他的收入已腰斬。魏欣說，最初降薪是從管理層降起，基層不降，但是現在已經在普降。

華東一家兩千億級房企的區域中層員工方明最近已領不到工資了，他所在的房企熬過了今年上半年，卻在下半年債務爆雷。在此之前，方明一直認為自己擁有著穩定的工作和遠超同齡人的優渥薪水，「如今區域公司需要自己找錢發工資，總部不會提供支持了」。

另一家曾經登上過TOP10房企榜單、現在已經跌落數位的房企，目前正在進行降薪裁員。近期接收到合約解約函件的王勤說，「就連裁員賠償條件都比去年年底那一波更差，不再同意按照全年綜合年薪賠償，賠償金還要延期支付，不過我們這些被裁員工大多數還是接受了條件，怕越到後面賠償條件越差」。

曾在多家主要房企工作過的一名地產行業資深人士說，最近多家房企開啟新一輪降薪、裁員，比如某房企總部進行了一場職能部門大合併，幾乎每個部門都收到了裁員名額，總部要裁掉接近50%的人。此外，不少房企薪酬相比巔峰期已經腰斬，甚至有數家房企員工反饋發不出工資。

據報導，實際上，在經歷2017年-2019年的收入巔峰期後，自2020年起，受房地產行業利潤率下滑、全行業降本增效、規模見頂等因素影響，地產行業整體薪酬已經走下坡路。而從2021年下半年起，一批房企陸續債務爆雷，員工薪酬因此受到極大影響，如陽光城宣布高管自願減薪緩發、新力地產高管薪酬直接打了五折等。

裁員 房地產 利潤

上一則

中國前9月GDP 中西部省分增速高於平均值

下一則

兩岸企業家峰會論壇 推動12億美元投資 簽約台資項目達24個

延伸閱讀

馬斯克大刀闊斧 紐時：推特大裁員高達3700人

馬斯克大刀闊斧 紐時：推特大裁員高達3700人
人事風暴來臨 蘋果、亞馬遜停止招聘 Lyft裁員近700人

人事風暴來臨 蘋果、亞馬遜停止招聘 Lyft裁員近700人
金九銀十盛況不再 中國百強房企銷售直落

金九銀十盛況不再 中國百強房企銷售直落
房企撬信託共管保險櫃 轉走11億？業內：地產商太缺錢了

房企撬信託共管保險櫃 轉走11億？業內：地產商太缺錢了

熱門新聞

世界首富、推特新老闆馬斯克。資料照片。(路透)

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

2022-10-27 21:32
在亞馬遜、Meta等網路大咖表現一片慘澹之際，加拿大電商平台Shopify一枝獨秀，甫公布的第3季營收擊敗分析師預期。 （路透）

亞馬遜等網路大咖倒成一片 唯獨這家電商挺住了

2022-10-28 08:15
美股道瓊工業指數享受「光輝的十月」，但包括臉書母公司在內的大型科技股這一個月來卻摔得鼻青臉腫。圖／美聯社

10月道瓊笑vs.科技巨頭哭 透露美股什麼玄機？

2022-10-29 13:27
聯邦準備理事會（Fed）今天再度宣布一口氣升息3碼，以對抗依然居高不下的通膨。這次是聯準會今年以來連續第4度升息3碼。（路透）

通膨率仍高 聯準會再升息3碼

2022-11-02 14:21
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

Fed打通膨未見效？克魯曼：數字會說話 只是晚一年

2022-10-29 07:10
在Fed主席鮑爾表示通膨仍然過高並暗示央行未來將繼續升息後，美股暴跌。美聯社

Fed將繼續升息 道指跌逾500點

2022-11-02 16:57

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國