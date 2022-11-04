債務爆雷頻傳 中國地產員工薪酬普遍腰斬

中國此前多地爆發爛尾樓問題，停貸風暴衝擊地產業。圖為房屋建案示意圖。（中新社）

曾經中國房地產 行業充斥著造富傳說，但如今地產從業者薪酬普遍腰斬，還有房企數月發不出工資。

聯合早報引述中國第一財經報導，一名在地產行業多年的資深人士說，這個行業的薪酬競爭力已經很低，整體水平回歸至普通行業。

魏欣是一家TOP15房企的中層管理人員，經歷從今年上半年到近期的兩次接連降薪後，他的收入已腰斬。魏欣說，最初降薪是從管理層降起，基層不降，但是現在已經在普降。

華東一家兩千億級房企的區域中層員工方明最近已領不到工資了，他所在的房企熬過了今年上半年，卻在下半年債務爆雷。在此之前，方明一直認為自己擁有著穩定的工作和遠超同齡人的優渥薪水，「如今區域公司需要自己找錢發工資，總部不會提供支持了」。

另一家曾經登上過TOP10房企榜單、現在已經跌落數位的房企，目前正在進行降薪裁員 。近期接收到合約解約函件的王勤說，「就連裁員賠償條件都比去年年底那一波更差，不再同意按照全年綜合年薪賠償，賠償金還要延期支付，不過我們這些被裁員工大多數還是接受了條件，怕越到後面賠償條件越差」。

曾在多家主要房企工作過的一名地產行業資深人士說，最近多家房企開啟新一輪降薪、裁員，比如某房企總部進行了一場職能部門大合併，幾乎每個部門都收到了裁員名額，總部要裁掉接近50%的人。此外，不少房企薪酬相比巔峰期已經腰斬，甚至有數家房企員工反饋發不出工資。

據報導，實際上，在經歷2017年-2019年的收入巔峰期後，自2020年起，受房地產行業利潤 率下滑、全行業降本增效、規模見頂等因素影響，地產行業整體薪酬已經走下坡路。而從2021年下半年起，一批房企陸續債務爆雷，員工薪酬因此受到極大影響，如陽光城宣布高管自願減薪緩發、新力地產高管薪酬直接打了五折等。