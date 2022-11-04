台幣成交量萎縮 貶至一周低點

美國聯準會 再出「鷹」招，國內股匯嚇跌。匯銀主管指出，熱錢賣股匯出，台股指數3日收盤重挫逾百點，新台幣匯率 終場貶值7.5分，收在32.245元，為逾一周新低，因市場氣氛觀望，總成交量萎縮至9.67億美元。

匯銀主管指出，外資昨天雙向操作，不過匯出仍大於匯入，估計全天匯出約3、4億美元。由於進出口商均進場進行拋補，老大（指央行）僅進場提供一些流動性，匯市交投清淡，還不到10億美元。

匯銀主管說，聯準會11月四度升息 3碼符合市場預期，不過，原先市場樂觀預期，聯準會12月會減少升息幅度，沒想到聯準會主席鮑爾會後聲明補了一槍，強調不會那麼快停止升息，「本來是加速衝刺的短跑比賽，現在變馬拉松」，這也導致市場氣氛轉為悲觀，熱錢匯出台灣，使國內股匯雙挫。

展望後市，匯銀主管表示，新台幣匯率短期仍將維持32元至32.5元區間波動。

央行統計顯示，美元指數3日上漲1.06%，非美貨幣全數對美元走軟；其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率下挫0.45%，人民幣貶值0.46%，日圓匯率貶值0.39%，新台幣匯率貶值0.23%，仍相對穩定。