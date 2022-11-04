兩岸企業家峰會論壇 推動12億美元投資 簽約台資項目達24個
中共二十大之後，兩岸企業家首個交流活動「海峽兩岸產業合作區（湖南）數字化低碳化發展論壇」3日於湖南、台北同步舉行。會上進行兩岸合作項目簽約，台資項目達24個，總投資金額達人民幣87.45億元（約12億美元）。大陸國台辦副主任潘賢掌在湖南會場表示，將大力支持兩岸企業家峰會雙方保持良性互動，把兩岸經濟的蛋糕愈做愈大；兩岸企業家峰會理事長、台灣前行政院長劉兆玄於台北會場受訪表示，在兩岸嚴峻情勢下，兩岸企業家峰會是珍貴的平台。
這場論壇由兩岸企業家峰會主辦，在湖南長沙、台北兩地設主會場視訊連線，大陸方面有兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍、湖南省委書記張慶偉、大陸全國政協經濟委副主任寧吉喆、工信部副部長王江平等出席；台灣會場則有兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、前經濟部長尹啟銘、華新董事長焦佑倫等出席。與會嘉賓就推進兩岸產業融合發展等主題發表主旨演講。
潘賢掌致詞強調，大陸將貫徹「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，並呼籲台胞台商要明辨是非、為所當為，反外來干涉和台獨，反對兩岸經貿脫鉤斷鏈。
相對於大陸方面高調發布論壇訊息，台北主辦方顯得謹慎且低調，多次強調會議閉門不公開，會後也將不發布相關資訊。
劉兆玄致詞表示，大陸正加快數字化發展和綠色轉型，兩岸合作前景廣闊、空間巨大。兩岸企業家峰會已將數字化、低碳化，列為未來工作重點方向。在湖南設立的海峽兩岸產業合作區正大力發展裝備製造、醫療器械等優勢產業，積極承接沿海台商智能製造、電子信息等產業轉移，推動湘台產業鏈、供應鏈等深度融合。台灣企業要充分把握發展機會，促進兩岸產業互利雙贏。
而緊接著，兩岸企業家交流重頭戲「兩岸企業家峰會年會」將於12月19日至20日在廈門國際會議中心舉行，今年預計輪到台方主辦。劉兆玄說，先前因為受到新冠疫情等變數影響，所以兩地才透過線上下視訊方式同步舉行，「但今年台方朝規畫帶團登陸廈門，當面溝通，才能增進情感，而且這是一個很難得機會。」
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