兩岸企業家峰會論壇 推動12億美元投資 簽約台資項目達24個

兩岸企業家峰會理事長、台灣前行政院長劉兆玄在兩岸企業家峰會論壇上與湖南長沙會場進行連線致詞。（圖：兩岸企業家峰會提供）

中共 二十大之後，兩岸企業家首個交流活動「海峽兩岸產業合作區（湖南）數字化低碳化發展論壇」3日於湖南、台北同步舉行。會上進行兩岸合作項目簽約，台資項目達24個，總投資 金額達人民幣87.45億元（約12億美元）。大陸國台辦副主任潘賢掌在湖南會場表示，將大力支持兩岸企業家峰會雙方保持良性互動，把兩岸經濟的蛋糕愈做愈大；兩岸企業家峰會理事長、台灣前行政院長劉兆玄於台北會場受訪表示，在兩岸嚴峻情勢下，兩岸企業家峰會是珍貴的平台。

這場論壇由兩岸企業家峰會主辦，在湖南長沙、台北兩地設主會場視訊連線，大陸方面有兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍、湖南省委書記張慶偉、大陸全國政協經濟委副主任寧吉喆、工信部副部長王江平等出席；台灣會場則有兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、前經濟部長尹啟銘、華新董事長焦佑倫等出席。與會嘉賓就推進兩岸產業融合發展等主題發表主旨演講。

潘賢掌致詞強調，大陸將貫徹「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，並呼籲台胞台商要明辨是非、為所當為，反外來干涉和台獨，反對兩岸經貿脫鉤斷鏈。

相對於大陸方面高調發布論壇訊息，台北主辦方顯得謹慎且低調，多次強調會議閉門不公開，會後也將不發布相關資訊。

劉兆玄致詞表示，大陸正加快數字化發展和綠色轉型，兩岸合作前景廣闊、空間巨大。兩岸企業家峰會已將數字化、低碳化，列為未來工作重點方向。在湖南設立的海峽兩岸產業合作區正大力發展裝備製造、醫療器械等優勢產業，積極承接沿海台商智能製造、電子信息等產業轉移，推動湘台產業鏈、供應鏈等深度融合。台灣企業要充分把握發展機會，促進兩岸產業互利雙贏。

而緊接著，兩岸企業家交流重頭戲「兩岸企業家峰會年會」將於12月19日至20日在廈門國際會議中心舉行，今年預計輪到台方主辦。劉兆玄說，先前因為受到新冠疫情 等變數影響，所以兩地才透過線上下視訊方式同步舉行，「但今年台方朝規畫帶團登陸廈門，當面溝通，才能增進情感，而且這是一個很難得機會。」