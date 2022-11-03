我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

外資買台股 近兩年賺2995億美元

記者陳美君／綜合報導
外資買台股，近兩年賺2995億美元，還抱回豐沛的股息。（本報資料照片）
外資買台股，近兩年賺2995億美元，還抱回豐沛的股息。（本報資料照片）

台灣中央銀行總裁楊金龍2日指出，外資實現在台股的龐大帳面利益並將豐厚的股利匯出，為今年台股下跌的主因之一；央行首度透露，截至去年底，外資投資台灣資產市值約7545億美元，扣除匯入本金後，帳上獲利達5249億美元，其中約2995億美元為近兩年台股上漲的增值利益。

楊金龍在「因應國際情勢影響，政府穩定股市政策措施與效益」專題報告裡指出，今年台股下跌的主因之一，是外資實現在台股的龐大帳面利益並將豐厚的股利匯出。

對於外資的荷包賺得有多飽？楊金龍指出，新冠肺炎疫情爆發以來，台股自2020年3月的低點至2021年底大漲113%，為外資帶來優渥帳面利益。央行還在報告裡披露，截至去年底，外資帳上獲利達5249億美元，其中約有2995億美元為來自近兩年台股上漲的增值利益。

外資不只在台賺進大量的資本利得，還抱回豐沛的股息。央行指出，因上市櫃公司去年獲利再締新猷，推估今年發放股息創新高、達2.32兆台幣（約770億美元），亦可為外資貢獻大量股利收入。

楊金龍說，台股與美股連動緊密，加上外資基於全球資產重新配置及基金贖回的資金需求等考量，將台股的龐大帳面利益及豐厚股利獲利了結後匯出，使今年台股隨美股震盪下跌，亦使新台幣匯率貶值。

央行統計顯示，部分外資於短期內大量頻繁進出台灣匯市，且其外匯交易占銀行間外匯交易比率接近四成，今年新台幣貶值主要是因外資賣超台股並匯出資金。今年迄今，外資已淨賣超台股逾1.2兆台幣，加上獲配的豐厚股利大舉匯出，使匯市美元需求大於供給，為今年台幣匯率貶值逾13%的主因。

台股 央行 匯率

上一則

廣州南沙助港澳企業 所得稅減至15%

下一則

央企、民企合作 中聯通、騰訊「混改」合設公司

延伸閱讀

台幣失守32元 匯銀人士：貶勢恐加劇

台幣失守32元 匯銀人士：貶勢恐加劇
台幣面臨32元關卡保衛戰 台股探底警鈴響

台幣面臨32元關卡保衛戰 台股探底警鈴響
台股波動護防線 財長暗示國安基金不退場

台股波動護防線 財長暗示國安基金不退場
黑白集／勞工血汗當股市活水 到底救了誰

黑白集／勞工血汗當股市活水 到底救了誰

熱門新聞

世界首富、推特新老闆馬斯克。資料照片。(路透)

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

2022-10-27 21:32
摩根大通執行長戴蒙說，比起美國經濟衰退，他更擔憂全球的地緣政治風險。路透

華爾街眾家大咖較擔心的不是經濟衰退 而是這個風險

2022-10-26 11:17
在亞馬遜、Meta等網路大咖表現一片慘澹之際，加拿大電商平台Shopify一枝獨秀，甫公布的第3季營收擊敗分析師預期。 （路透）

亞馬遜等網路大咖倒成一片 唯獨這家電商挺住了

2022-10-28 08:15
美股道瓊工業指數享受「光輝的十月」，但包括臉書母公司在內的大型科技股這一個月來卻摔得鼻青臉腫。圖／美聯社

10月道瓊笑vs.科技巨頭哭 透露美股什麼玄機？

2022-10-29 13:27
美國人認為退休準備金應該要有125萬美元，比去年大增20%。示意圖。（美聯社）

最新訪調 美國人認為退休準備金要「這個數」才夠

2022-10-25 20:32
壓不住高通膨，還讓手上資產出現幾百億美元的虧損，聯準會恐迎來更多罵聲。（路透）

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

2022-10-26 09:45

超人氣

更多 >
快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物
農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品
俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長

俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長
紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回
年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜