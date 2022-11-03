外資買台股，近兩年賺2995億美元，還抱回豐沛的股息。（本報資料照片）

台灣中央銀行總裁楊金龍2日指出，外資實現在台股 的龐大帳面利益並將豐厚的股利匯出，為今年台股下跌的主因之一；央行 首度透露，截至去年底，外資投資台灣資產市值約7545億美元，扣除匯入本金後，帳上獲利達5249億美元，其中約2995億美元為近兩年台股上漲的增值利益。

楊金龍在「因應國際情勢影響，政府穩定股市政策措施與效益」專題報告裡指出，今年台股下跌的主因之一，是外資實現在台股的龐大帳面利益並將豐厚的股利匯出。

對於外資的荷包賺得有多飽？楊金龍指出，新冠肺炎疫情爆發以來，台股自2020年3月的低點至2021年底大漲113%，為外資帶來優渥帳面利益。央行還在報告裡披露，截至去年底，外資帳上獲利達5249億美元，其中約有2995億美元為來自近兩年台股上漲的增值利益。

外資不只在台賺進大量的資本利得，還抱回豐沛的股息。央行指出，因上市櫃公司去年獲利再締新猷，推估今年發放股息創新高、達2.32兆台幣（約770億美元），亦可為外資貢獻大量股利收入。

楊金龍說，台股與美股連動緊密，加上外資基於全球資產重新配置及基金贖回的資金需求等考量，將台股的龐大帳面利益及豐厚股利獲利了結後匯出，使今年台股隨美股震盪下跌，亦使新台幣匯率 貶值。

央行統計顯示，部分外資於短期內大量頻繁進出台灣匯市，且其外匯交易占銀行間外匯交易比率接近四成，今年新台幣貶值主要是因外資賣超台股並匯出資金。今年迄今，外資已淨賣超台股逾1.2兆台幣，加上獲配的豐厚股利大舉匯出，使匯市美元需求大於供給，為今年台幣匯率貶值逾13%的主因。