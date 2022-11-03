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疫情衝擊客流量 中國首間特斯拉門市熄燈

記者黃雅慧／綜合報導
特斯拉2013年在中國市場開立的北京第一家店，宣告關門。（路透）
特斯拉2013年在中國市場開立的北京第一家店，宣告關門。（路透）

特斯拉2013年揮軍中國市場開立的第一家店，位於北京僑福芳草地體驗中心、已營業九年的中國首店宣告關門，有報導稱因為受到疫情影響導致客流量下降，使得特斯拉考慮關閉。也有知情人士表示，特斯拉正在調整中國的銷售與服務策略。

據了解，特斯拉在中國的首家旗艦展廳位於北京市中心高檔購物中心僑福芳草地，開業經營了九年。2018年時，特斯拉還對門店進行了翻新，並進一步擴大門市面積，整整占據購物中心的兩層。

不過，受到疫情影響，特斯拉線下門店迎來衝擊。路透報導，特斯拉計畫關閉包括北京在內的大城市展廳，以執行馬斯克 (Elon Musk) 改善客戶服務的目標，轉到成本較低的郊區開店，而這些門店同時能提供維修服務。為了達成該目標，特斯拉持續在中招聘技術人員和其他服務工作人員。

報導指出，僑福芳草地的工作人員也向媒體證實，特斯拉的門市已經關閉，表示「他們的合約到期了，特斯拉決定不續約」，原本展示中心的玻璃上現在也貼著下一個接手品牌的宣傳海報。

但對於上述說法，特斯拉中國未有正面回應，僅表示「（中國）國內銷售通路依舊處於正常的拓展節奏當中」。

據特斯拉第三季財報顯示，營收為214.54億美元，毛利率為25%，皆不如市場預期的221.8億美元與26.6%。但該季淨利潤表現出色。其第三季淨利潤為32.9億美元，年增103%，淨利潤率達到15.34%。分析認為，原因在於其經營費用控制得宜所致。

也因此，有觀點認為，特斯拉接下來將對營運費用進一步管控。中國汽車業交流平台「車fans」創始人孫少軍指出，特斯拉現在的布局更多傾向於「抗風險」。面對中國國內越來越激烈新能源車競爭，以及「十一」假期間不理想的訂單狀況，特斯拉或正為進一步下挫做準備。儘管特斯拉銷量在中位居前列，但其門店數量遠不及造車新勢力。

特斯拉 北京 利潤

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