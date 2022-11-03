中國家電3巨頭 前3季財報亮眼
根據中國家用電器行業三大主要企業美的集團股份有限公司（美的集團）、海爾智家股份有限公司（海爾智家）和珠海格力電器股份有限公司（格力電器）發布的財報，今年前三季度，這三家企業的合計實現淨利潤逾500億（人民幣，下同）。
中新社報導，具體而言，2022年前三季度，美的集團、海爾智家、格力電器分別實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約244.7億、116.66億、183.04億，分別同比增長4.33%、17.26%、17%。
營業收入方面，前三季度，美的集團、海爾智家、格力電器分別實現營業收入約2703.67億、1847.49億、1474.89億，同比增長3.45%、8.91%、6.77%。
中國家用電器商業協會秘書長張劍鋒認為，中國家電三巨頭前三季度集體增長，對家電行業的整體發展起到穩定行業信心的積極作用。
針對發展前景，光大證券分析師洪吉然認為，今年的高溫天氣助推空調銷量，提振了格力電器的業績表現。看好公司渠道改革效果，預計隨著線上線下銷售渠道的有效融合，公司在空調行業的規模優勢及品牌效應仍明顯。
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