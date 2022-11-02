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發改委：中國個體工商戶 帶動近3億人就業

記者陳政錄／綜合報導
中國個體工商戶帶動了近三億人就業，其中從事服務業的占比已超過九成。圖為山東濟南西市場小商品市場。（中新社）
中國個體工商戶帶動了近三億人就業，其中從事服務業的占比已超過九成。圖為山東濟南西市場小商品市場。（中新社）

面對中共20大後，經濟維穩壓力仍嚴峻，中國「促進個體工商戶發展條例」1日上路，要求地方政府將促進個體工商戶發展納入規畫，加大法律、紓困、金融、權益保護等支持。市場監管總局還說，一貫支持也非常歡迎台灣同胞透過設立個體工商戶等市場主體進行投資經商，下一步將提供更好服務。

據統計，中國個體工商戶總量達到1.11億，占市場主體總量的三分之二，帶動就業近3億人，是中國抵禦經濟下滑風險的重要支撐。

促進條例總共39條，涵蓋促進個體工商戶的基本原則、工作機制，各級人民政府及有關部門的具體職責和要求等。國家市場監管總局副局長蒲淳表示，條例進一步明確了個體工商戶的法律地位，紓困和培育，以及固化財稅金融支持、展開分型分類幫扶、優化營商環境、加強權益保護等。

蒲淳舉例，受疫情、消費低迷等因素影響，很多個體工商戶面臨著成本、場地、用工、貸款融資等困難，條例針對上述情況，規定縣級以上地方政府應採有效措施，為其增加經營場所供給，制定政策時應充分考慮實際需要和困難，加強引導。

對台方面，市監總局登記註冊局長楊紅燦說，一貫支持也非常歡迎台灣同胞到大陸透過設立個體工商戶等市場主體進行投資經商，這也有助於加強兩岸經濟文化交流合作。

他說明，條例堅持了原來「個體工商戶條例」的有關規定，明確台灣地區居民可以按規定申請登記為個體工商戶。且今年3月，中國將台灣居民的開放行業從24項擴展到122項，開放地區擴展到包含27個服務貿易創新發展試點地區，更好地鼓勵和支持台灣同胞，特別是基層民眾、青年群體到大陸就業創業。

楊紅燦說，下一步，將為港澳台同胞從事個體工商戶經營提供更好服務。

紓困 就業 投資

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