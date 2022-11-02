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新能源車、工業電機需求旺 中國稀土四大金剛獲利飆高

記者林宸誼／綜合報導
今年前三季中國「稀土四大金剛」經營業績均大幅成長。（新華社）
今年前三季中國「稀土四大金剛」經營業績均大幅成長。（新華社）

得益於稀土產品價格上漲、下游需求旺盛，今年前三季中國稀土企業盈利能力整體向好，根據第三季財報顯示，今年前三季「稀土四大金剛」經營業績均大幅成長，除北方稀土外，盛和資源、中國稀土、廣晟有色營收和淨利增幅均超過50%。

財聯社報導，從10月初開始，上游稀土價格指數再度上漲，庫存也進一步回落。法人機構預估，隨著新能源汽車、工業電機、工業機器人、風力發電等下游需求高速增長，稀土價格或將高位運行，同時也將帶動稀土行業集中度進一步提升。

北方稀土相關人士表示，從前三季財報來看，今年稀土行情良好，下游需求仍在，除了價格有所波動。

不過僅第三季而言，境內稀土企業業績出現分化，其中北方稀土第三季淨利潤15.04億元（人民幣，下同，約2.07億美元），年增35.13%；同期廈門鎢業淨利潤3.98億元，年增近三成；中國稀土則淨利潤0.63億元，年增122.5%，是淨利增幅最大的企業。

多家公司在公告中提及，業績增長是下游市場需求旺盛影響，其中金力永磁業績得益於抓住新能源及節能環保領域的市場機遇，橫店東磁業績得益於深耕太陽能產業、鋰電產業。

方正證券研報表示，從長期趨勢看，雖然根據國家指標稀土開採和冶煉分離總量與去年同期成長，供給放寬，但是稀土礦山開採難度不斷上升，稀土產量增加有限，供應商進一步讓利的空間不大，下游需求持續快速增長的趨勢不變，支撐稀土價格。

為搶占市場和提高競爭力，部分稀土龍頭企業加速向下游布局，像是北方稀土就發布公告，擬對下屬包鋼磁材、寧波展昊、北京三吉利、安徽永磁等四家磁性材料企業進行整併。

證券時報報導，按照重組整併方案，安徽永磁、寧波展昊、北京三吉利三家公司全體股東，將以所持股權作價，對包鋼磁材進行增資；重組完成後，三家公司將成為包鋼磁材的全資子公司，包鋼磁材將成為上市公司磁材業務營運主體。

稀土 利潤 北京

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