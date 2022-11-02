金九銀十盛況不再 中國百強房企銷售直落

今年中國房企見不到金九銀十盛景，百強房企10月銷售額年減28%。（中新社）

隨著10月的結束，今年中國房企見不到「金九銀十」盛景。據第三方市場調研機構克而瑞發布數據顯示，10月單月，百強房企銷售金額年減28.4%，較9月擴大3個百分點，累計今年前十月的銷售金額年減高達44%，顯示房子真的賣不好。

中指研究院1日發布「百城價格指數 報告」顯示，今年10月，全中國100個城市新建住宅價格已連續四個月下跌；二手住宅價格更是連續六個月下跌，與9月相比下跌的城市數量增至75個。

就成交面積來看，受到疫情 多點散發影響，10月樓市成交疲軟依舊。據克而瑞研究中心數據，重點30城在10月的成交面積創下半年以來單月新低，月減14%，年減達28%。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水表示，當前百強房企銷售額年減率仍高達44%，儘管降幅連續五個月減少，但收窄幅度均未超過2個百分點，顯示房企業績修復依舊乏力。

從房企來看，巨頭的房企銷售狀況優於行業整體。據億翰智庫提供的數據顯示，碧桂園、保利發展、萬科三家全國性巨頭房企在月增率表現上漲跌互現，分別實現3%、12%、-25%；碧桂園、保利以單月超過400億人民幣（約54.96億美元）的銷售額位列行業前兩位，保持著9月較為堅挺的業績表現。

中國許多房企推出的刺激措施是否有效？據第一財經報導，多位房企內部人士認為，目前市場已經不是通過房企的刺激動作就能產生明顯效果的狀態，需求實際上已經處於收縮的狀態，當前房企的很多措施其實都是在現有需求不斷減少的背景下推進的。

中指院表示，整體來看，第四季預計各地將繼續致力「因城施策」舉措，在樓市環境漸趨寬鬆之下，部分熱點一二線城市市場或呈緩慢恢復態勢，但值得注意的是，疫情仍將是影響市場恢復節奏的關鍵因素。

未來房屋政策，提振銷售仍是重點。國泰君安證券分析師董琦分析，近期地產調控放鬆雖仍在「一城一策」的主基調下，但自上而下的政策有所增多。接下來地產政策可能迎來新一輪鬆動期，提振銷售端仍將是政策重點。而在現有政策範圍內，房貸利率 仍有下降空間。據測算，本輪房貸利率下行的合理區間可能在3%～3.5%之間，較現有利率的最大降幅在100個基點左右。