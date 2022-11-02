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上海出現「稅收百億樓」 1平方公尺要繳9萬

財經新聞組／綜合報導

繼上海前三季度經濟走出V型曲線之後，10月31日，2022年上海市第一幢年稅收額突破100億元人民幣的商務大樓也宣告誕生。

中新社報導，今年10月，位於上海長寧區的金虹橋國際中心以11萬平方公尺的商務辦公面積突破100億元（人民幣，下同，約13.74億美元）稅收，大樓單位面積產稅超過每平方公尺9萬元，創造了上海商務大樓單位面積產稅的高峰紀錄。

金虹橋國際中心占地面積3.55萬平方公尺，總建築面積約26萬平方公尺，由一幢高148公尺的6E甲級商務大樓、建築面積約為8.5萬平方公尺的上海首個花園式購物中心，以及地下車庫系統組成。

截至目前，金虹橋聚集了135家企業，外資企業占比近一半，在線新經濟類產業占比近三分之一，現代商貿和服務類產業占比近三分之一，拼多多、康寶萊、亞瑟士、杭州微米網絡……一連串互聯網+生活、大健康、人工智能、金融服務等數位經濟新領域的知名企業在此安營扎寨。

上海長寧區投促辦（金融辦）主任遊雁表示，長寧大樓經濟起步較早，從中國首個以現代服務業為主的虹橋經濟開發區起步，長寧區陸續建成了大量商務大樓，時至今日已成為承載區域經濟發展的重要增長極和新引擎，大樓經濟稅收占比超過60%。

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