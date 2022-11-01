中國外商投資法年均新設4.3萬戶 外資投資連2年破兆

過去兩年，中國年均新設外商投資企業4.3萬戶；圖為特斯拉上海超級工廠。（新華社）

中國全國人大常委會執法檢查組關於檢查中國外商投資 法實施情況的報告，近日提請全國人大常委會審議。報告說，2020年和2021年中國年均新設外商投資企業4.3萬戶，截至今年9月底，登記在冊外商投資企業45.5萬戶（不含分支機構）。

中新社報導，外商投資法是外商投資領域的基礎性法律，2020年1月1日起施行。根據2022年度監督工作計畫，全國人大常委會執法檢查組對16個省（區、市）外商投資法的實施情況進行了全面檢查，對天津、南京、青島、蘇州四市進行了專項檢查。

報告認為，外商投資法實施取得了積極成效。一是外商投資金額穩步上升。根據報告，在全球跨國投資低迷的背景下，中國吸收外資逆勢增長，2020年和2021年分別實際使用外商直接投資金額1兆元（人民幣，下同，約1400億美元）和1兆1494億元，占全球外國直接投資的比重連續兩年超過10%。今年1月至8月實際使用外資金額8927億元。

二是外商投資企業數量持續增長。報告顯示，2020年和2021年中國年均新設外商投資企業4.3萬戶，截至今年9月底，登記在冊外商投資企業45.5萬戶（不含分支機構）。跨國公司在中國設立地區總部、研發中心超過2000家。

三是外商投資布局不斷優化。報告指出，服務業實際使用外資占比達80%，製造業外商投資企業效益提升，高技術產業實際使用外資金額占比近30%。東部地區新設外商投資企業數量和實際使用外資金額占全中國80%以上，中西部地區吸收外資快速增長。

四是外商投資的作用貢獻日益凸顯。報告顯示，外商投資企業帶動了全中國約1/10的城鎮就業 ，貢獻了約1/5的工業增加值、1/6的稅收收入、1/3的進出口總值，為中國國民經濟持續健康發展提供了有力支撐。報告指出，各級政府加強外商投資相關工作機制建設，支持外資企業通過資本市場直接融資 ，2020年以來共有45家外資企業實現上市、45家外資企業實現再融資。

在持續優化外商投資環境方面，報告稱，2021年中國全國版和自貿試驗區版的外商投資准入特別管理措施（負面清單）已分別減至31條、27條，自貿試驗區版製造業條目清零，由此寶馬、巴斯夫等跨國公司擴大了在中國投資。

報告同時針對法律實施存在的主要問題，提出加強配套制度建設，健全外商投資法律制度體系等意見建議。