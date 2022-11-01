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人民幣跌跌不休 10月大貶2.8%今年已跌14.5%

記者林茂仁／綜合報導

10月人民幣對美元在岸即期跌跌不休，10月31日下午收盤價7.2985，下跌420基點，整個10月，人民幣對美元在岸即期匯率下跌2054基點，跌幅達到2.89%，和9月跌幅相當（2.94%）。累計今年來，人民幣對美元在岸即期匯率已經下跌14.5%。

澎湃新聞報導，人民幣對美元在岸即期匯率31日以7.2560開盤後，接連跌破7.26、7.27、7.28和7.29關口，進入夜盤交易時段後，人民幣對美元即期匯率進一步走低，再度跌破7.30關口。

相較在岸即期匯率，人民幣對美元中間價的跌幅小得多。整個10月，人民幣對美元中間價從7.0998下跌770基點至7.1768，跌幅1.08%，相比9月的3%單月跌幅明顯縮小。今年以來，人民幣對美元中間價累計下跌12.5%。

中國人民銀行持續阻貶人民幣，繼9月先後將外匯存款準備金率由8%下調至6%和將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至20%後，人行和外匯局在10月25日將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1上調至1.25。

華創證券首席宏觀分析師張瑜指出，人行這些做法並未強行改變匯率運行方向，而是控制投機慣性之下，讓匯率在影響因素中比較市場化的合理均衡波動。

匯率 融資 證券

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