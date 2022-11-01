全球景氣不振 中國製造業PMI跌破榮枯線

中國10月製造業PMI為49.2，較9月下降0.9點。（新華社）

受新冠疫情 蔓延、市場需求下降等因素影響，中國國家統計局10月31日公布10月製造業採購經理人指數 （PMI）為49.2，較9月下降0.9點，時隔一個月再度跌破50的榮枯線。分析師認為，在全球主要經濟體製造業不振背景下，預估中國貨幣 政策將維持「穩中偏鬆」主基調，今年內不排除降準可能。

中國國家統計局指出，10月的製造業PMI為49.2，非製造業商務活動指數為48.7，分別較9月下滑0.9、1.9點，綜合PMI產出指數因此降低1.9點至49。央視指出，這代表當前企業生產經營活動整體有所放緩。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指出，高耗能行業PMI降至收縮區間，是製造業景氣回落的主要原因之一，生產指數和新訂單指數分別較9月下降1.9和1.7點，表明製造業生產有所回落、市場需求繼續減少。

東方金誠首席宏觀分析師王青說，除了十一長假影響外，10月中國房市繼續處於低迷，省會及大型城市疫情波動更為明顯，是PMI指數下滑的主要原因，這表明當前如何有效控制疫情，實施精細化防控，仍是影響宏觀經濟運行的重要因素。

展望未來，英大證券研究所所長鄭後成指出，在全球主要經濟體製造業PMI大多跌破榮枯線的背景下，預計11月到12月，中國製造業PMI大幅上升機率較低，在此基礎上，預計貨幣政策還將維持「穩中偏鬆」，今年內不排除降準可能。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華說，全球性的需求前景放緩、原材料成本壓力、疫情等因素，是中國製造業面臨的逆風，相關助企紓困、保供穩價、擴內需政策需要繼續保持積極。

另外，服務業市場活躍度減弱。10月中國疫情多地頻發，服務業商務活動指數降至47.0，低於9月1.9點，服務業景氣水平有所回落。從行業情況看，零售、道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、租賃及商務服務等接觸性聚集性服務行業商務活動指數低位回落，業務總量下降。