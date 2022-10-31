上班族理財 他20幾歲只存現金就擁有第一桶金

只存現金，上班族李先生在20幾歲就擁有第一桶金。（取自pexels）

全球景氣吹寒風，上班族苦惱資產縮水，該如何理財？1111人力銀行指出，30出頭的李先生是身兼好幾份工作的上班族，他認為現金為王，現金資產對他來說比較有安全感，因為錢不會不見，如果投入股市、基金反而要擔心漲跌。也因為只存現金，李先生在20幾歲就擁有第一桶金。

1111人力銀行指出，李先生是身兼好幾份工作的上班族，目前光是正職收入就有將近8萬元（台幣，下同，約2490美元），但因為工作時間穩定，每天下班後李先生還會安排物流、餐飲等兼職工作，即使假日也會排班工作，幾乎全年無休的狀況下，讓他在正職的收入之外，每個月還可以多賺近2萬元，等於一個月有近10萬元的收入。

收入很高，但李先生理財方式卻很簡單，因為沒有貸款 的壓力，只要扣除生活開銷，其他的錢都以定存或活儲的方式存在銀行，因為只要支應房租、吃飯的支出，算一算一個月最多可以存下6-7萬元。而且李先生也有分散風險的觀念，會把大筆的定存分散在不同的銀行。

另外，37歲的阿佑，現職是資訊維護工程師，月薪約3萬7000元，每個月給家用1萬5000元後，身邊幾乎無錢可存，為了增加收入，不久前在臉書 打工社團看到有兼職工作機會，主動發訊息後，對方也隨即貼出連結，要求阿佑加入Line群組，沒想到，卻開始了一場精心騙局。

一心想找打工的阿佑，被話術洗腦買點數才能玩線上博奕遊戲，每次至少要加值1000元，剛開始嚐到甜頭的他確實有小賺幾千元，讓他開心不已，後來正準備加碼時，才發現線上博奕遊戲平台無預警被關閉，裡頭儲值的幾千元也要不回來了，此時他才驚覺可能是騙局一場，也慶幸自己只有損失幾千元，而不是傾家蕩產。

阿佑回想，線上博奕遊戲都是非法的，聽聞身邊有朋友因為下注太大而慘賠，加上對方一開始就不給Line ID，而是給一串連結，讓他想到165反詐騙 App可以查證是否為可疑訊息，更加確定對方是刻意設局，也希望透過自己的實例，呼籲大家別再上當受騙。