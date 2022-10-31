中國「三桶油」 日賺1.4億美元

中石化、中石油 及中海油等「三桶油」最新披露的前三季財報顯示，今年前三季「三桶油」淨利潤 合計超過人民幣2800億元（約387.6億美元），平均每天賺人民幣10.47億元（約1.4億美元），創歷史新高。

澎湃新聞報導，中石油發布的財報顯示，前三季營收人民幣2兆4554億元（約3399億美元），年增30.6%，淨利潤人民幣1202億元（約166.3億美元），年增60.1%。

今年中國「三桶油」的油氣產量均大增，前三季中石油的原油產量達6.77億桶，年增2.2%；可銷售天然氣產量3.44兆立方英尺，年增5%；油氣當量產量12.51億桶，年增3.5%。

中石油財務部高管穆秀平在日前業績發表會上指出，第3季煉化獲利明顯下滑的原因包括：原油價格下降，汽柴油毛利空間收窄；受疫情 防控形勢影響，中國國內成品油消費下降，汽油產量下降；由於原料成本上漲、產品價格下降，化工業務出現虧損。

中石化前三季淨利潤人民幣566.6億元（約78.4億美元），年減5.6%，中石化在季報中稱，煉油業務積極應對油價高位大幅震盪和疫情帶來的挑戰，化工業務面對產業鏈高成本、高庫存、低毛利困難局面。

中海油與上述兩大油形成鮮明對比。前三季，中海油歸的淨利潤達人民幣1087.7億元（約150.5億美元），年增105.9%。