中國3大航空 每天虧3599萬美元

南方航空、國航及東航等三大航企第3季財報全數出爐，日均虧損人民幣2.6億元。(中新社資料照片)

中國南方航空、國航及東航 等三大航企第3季財報全數出爐，三大航企合計營收 人民幣639.76億元（約88.5億美元），年減0.82%，合計虧損擴大至人民幣241.4億元（約33.4億美元），相當於日均虧損人民幣2.6億元（約3599萬美元），寫同期最差紀錄，虧損擴大二倍。

澎湃新聞報導，其中以東航虧損最高，達人民幣93.8億元，其次為國航，虧損人民幣86.6億元（約11.9億美元），南航虧損人民幣60.9億元（約8.4億美元）。累計今年前三季三大航企營收總額人民幣1481億元（約205億美元），虧損總額人民幣738億元（約102.1億美元）。

南航、國航、東航是中國三大航空央企，業務量占據中國國內半壁江山，對於第3季虧損增加，三大航在第3季財報中均提到中國國內疫情多點散發、航油價格攀升、匯率波動等因素。

東航表示，由於新冠肺炎疫情影響，客運市場需求下降，總體運力減少，同時航油價格居於高位，航油成本較去年同期大幅增長，加上人民幣貶值帶來匯兌損失等因素，經營業績下降。

值得注意的是，三大航第3季財報與第2季相比呈更良好的恢復態勢，三大航第3季總營收季增72.5%，總虧損收窄15.28%。

第3季度國際航線 客貨運輸表現較為突出，行業復甦趨勢仍將持續，在多個政策端的積極信號下，第3季航空公司陸續在多條國際航線上陸續恢復及增班，中國民航局在10月26日的發布會上表示，第3季國際航線客貨運輸表現較為突出，第3季共完成53.7萬人次，較第2季增長73.3%；國際航線貨郵運輸需求保持較高水準，第3季共完成63.9萬噸，較去年同期增長7.7%。

而10月30日起，民航將迎來冬春換季航班計畫調整。據目前三大航已公布的冬春航季航班計畫顯示，新航季國航、南航、東航分別計畫執行52條、42條、42條國際航線，共136條國際航線。10月來國際航班的集中增多，票價也聞風而動，整體呈下降趨勢，部分國際航線的機票價格已回落至正常的價格區間。